Enflasyon verileri sonrası altında son durum! İşte 4 Haziran 2024 altın fiyatları...

04 Haziran 2024 07:16 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 07:24

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 342 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 artışla 2 milyon 412 bin 500 liraya yükseldi.

Serbest piyasada gram altın 2 bin 428 TL'den, çeyrek altın ise 3 bin 983 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor... Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 4 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

4 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.496,26

Satış 2.496,86

4 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.252,00

Satış 4.346,00

4 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.506,00

Satış 8.852,00

4 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.908,00

Satış 17.231,00

4 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.391,52

Satış 2.392,09