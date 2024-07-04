Enflasyon verileri sonrası dolar/TL'de ilk rakamlar belli oldu!

04 Temmuz 2024 09:11 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:36

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla döviz kurlarının hareketleri takip ediliyor. Dolar endeksi 105 seviyelerindeki hareketlerine devam ediyor. İşte günün ilk rakamları...

DOLAR ENDEKSİ ZAYIFLADI

Dolar endeksi, FED faiz oranı indirimlerine yönelik beklentiler ve ABD ekonomisinden gelen verilerle üç haftalık düşük seviyeye ulaştıktan sonra perşembe günü 105,3 civarında tutundu.

ABD’de hizmet faaliyetlerinin haziran ayında beklenmedik şekilde daraldığı görülürken özel istihdam büyümesinin ise ekonomideki yavaşlamayı ortaya koydu.

Yatırımcılar şimdi işgücü piyasası hakkında daha fazla bilgi edinmek için cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporlarını bekliyor. Piyasalar Eylül ayında Fed'in faiz oranını düşürme ihtimalinin yaklaşık %68 oldu. Dolar genel olarak zayıfladı, ancak yen karşısında 38 yıllık zirvelerin yakınında kaldı.

GÜNÜN İLK RAKAMLARI BELLİ OLDU

İstanbul serbest piyasada dolar 32,5440 liradan, avro 35,1160 liradan güne başladı. Serbest piyasada 32,5420 liradan alınan dolar, 32,5440 liradan satılıyor. 35,1140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,1160 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,5540 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1950 lira olmuştu.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu dün merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken yıllık ise yüzde 71,60 oldu.