Enflasyon verisi Fed beklentilerini sarstı: Altında düşüş sınırlı kaldı

“FAİZ İNDİRİMİ UMUDU NEREDEYSE BİTTİ”

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, ABD enflasyon verisinin piyasadaki havayı ciddi biçimde değiştirdiğini söyledi.

Rodda, “ABD’den gelen enflasyon verileri, Fed’in faiz indireceğine yönelik umutları ciddi şekilde zayıflattı, hatta neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Piyasalar artık yıl sonuna doğru bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini fiyatlıyor. Bu durum altın üzerinde aşağı yönlü baskı yapıyor” dedi.

Açıklanan veriler, ABD’de tüketici enflasyonunun nisan ayında yükselmeye devam ettiğini ve yıllık enflasyonun son üç yılın en sert artışını kaydettiğini gösterdi. Yani piyasalar için tablo biraz daha zorlaştı.