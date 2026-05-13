Enflasyon verisi Fed beklentilerini sarstı: Altında düşüş sınırlı kaldı

Altın fiyatları çarşamba günü sınırlı da olsa geri çekildi. Orta Doğu’da süren belirsizlik piyasaların radarında kalmaya devam ederken, ABD’den gelen güçlü enflasyon verisi yatırımcıların Fed’e ilişkin beklentilerini değiştirdi.
Spot altın yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4.695,99 dolara geriledi. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,4 artarak 4.705,30 dolara çıktı.
Bloomberg HT’de yer alan habere göre Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, ABD enflasyon verisinin piyasadaki havayı ciddi biçimde değiştirdiğini söyledi.
Rodda, “ABD’den gelen enflasyon verileri, Fed’in faiz indireceğine yönelik umutları ciddi şekilde zayıflattı, hatta neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Piyasalar artık yıl sonuna doğru bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini fiyatlıyor. Bu durum altın üzerinde aşağı yönlü baskı yapıyor” dedi.
Açıklanan veriler, ABD’de tüketici enflasyonunun nisan ayında yükselmeye devam ettiğini ve yıllık enflasyonun son üç yılın en sert artışını kaydettiğini gösterdi. Yani piyasalar için tablo biraz daha zorlaştı.
Yatırımcılar, Fed’in bu yıl faiz indirimi yapacağı beklentisini büyük ölçüde geri plana itti. CME Group’un FedWatch verilerine göre piyasalar, aralık ayına kadar yüzde 30 olasılıkla faiz artırımı ihtimalini fiyatlıyor.
Bu tablo, özellikle faiz getirisi olmayan altın için baskı yapıyor. Çünkü faiz beklentileri yükseldikçe, altının cazibesi de doğal olarak azalıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada İran savaşını sona erdirmek için Çin’in yardımına ihtiyaç duyacağını düşünmediğini söyledi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in İran savaşını ele alacağını belirtti. Bessent ayrıca Çin’e, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası deniz taşımacılığına yeniden açılmasına yönelik operasyona destek verme çağrısı yaptı.
Öte yandan Hindistan, değerli metallerin yurt dışından alımını azaltmak ve döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla altın ve gümüş ithalat vergilerini yüzde 6’dan yüzde 15’e çıkardı.
Gümüş tarafında ise hareketlilik sürdü. Spot gümüş yüzde 0,2 artışla ons başına 86,71 dolara yükseldi ve seans içinde 11 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.