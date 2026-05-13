Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Enflasyon verisi Fed beklentilerini sarstı: Altında düşüş sınırlı kaldı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 10:36
1
Enflasyon verisi Fed beklentilerini sarstı: Altında düşüş sınırlı kaldı

Altın fiyatları çarşamba günü sınırlı da olsa geri çekildi. Orta Doğu’da süren belirsizlik piyasaların radarında kalmaya devam ederken, ABD’den gelen güçlü enflasyon verisi yatırımcıların Fed’e ilişkin beklentilerini değiştirdi.

Spot altın yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4.695,99 dolara geriledi. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,4 artarak 4.705,30 dolara çıktı.

2
Enflasyon verisi Fed beklentilerini sarstı: Altında düşüş sınırlı kaldı

“FAİZ İNDİRİMİ UMUDU NEREDEYSE BİTTİ”

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, ABD enflasyon verisinin piyasadaki havayı ciddi biçimde değiştirdiğini söyledi.

Rodda, “ABD’den gelen enflasyon verileri, Fed’in faiz indireceğine yönelik umutları ciddi şekilde zayıflattı, hatta neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Piyasalar artık yıl sonuna doğru bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini fiyatlıyor. Bu durum altın üzerinde aşağı yönlü baskı yapıyor” dedi.

Açıklanan veriler, ABD’de tüketici enflasyonunun nisan ayında yükselmeye devam ettiğini ve yıllık enflasyonun son üç yılın en sert artışını kaydettiğini gösterdi. Yani piyasalar için tablo biraz daha zorlaştı.

3
Enflasyon verisi Fed beklentilerini sarstı: Altında düşüş sınırlı kaldı

FEDWATCH’TA FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ ÖNE ÇIKTI

Yatırımcılar, Fed’in bu yıl faiz indirimi yapacağı beklentisini büyük ölçüde geri plana itti. CME Group’un FedWatch verilerine göre piyasalar, aralık ayına kadar yüzde 30 olasılıkla faiz artırımı ihtimalini fiyatlıyor.

Bu tablo, özellikle faiz getirisi olmayan altın için baskı yapıyor. Çünkü faiz beklentileri yükseldikçe, altının cazibesi de doğal olarak azalıyor.

4
Enflasyon verisi Fed beklentilerini sarstı: Altında düşüş sınırlı kaldı

ORTA DOĞU VE HÜRMÜZ GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada İran savaşını sona erdirmek için Çin’in yardımına ihtiyaç duyacağını düşünmediğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in İran savaşını ele alacağını belirtti. Bessent ayrıca Çin’e, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası deniz taşımacılığına yeniden açılmasına yönelik operasyona destek verme çağrısı yaptı.

5
Enflasyon verisi Fed beklentilerini sarstı: Altında düşüş sınırlı kaldı

HİNDİSTAN’DAN ALTIN VE GÜMÜŞE VERGİ HAMLESİ

Öte yandan Hindistan, değerli metallerin yurt dışından alımını azaltmak ve döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla altın ve gümüş ithalat vergilerini yüzde 6’dan yüzde 15’e çıkardı.

Gümüş tarafında ise hareketlilik sürdü. Spot gümüş yüzde 0,2 artışla ons başına 86,71 dolara yükseldi ve seans içinde 11 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.