Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Enflasyon verisinin ardından Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama

Enflasyon verisinin ardından Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 10:37 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:42
Enflasyon verisinin ardından Bakan Mehmet Şimşek&#039;ten açıklama

Milyonların merakla beklediği aralık ayı enflasyonu belli oldu. Bakan Mehmet Şimşek 2024 yılının son açıklanan enflasyon verisinin ardından "Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, enflasyon​ verisinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Milyonların merakla beklediği aralık ayı enflasyonu belli oldu. Bakan Mehmet Şimşek 2024 yılının son açıklanan enflasyon verisinin ardından "Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Paylaşımı şöyle;

Enflasyon verisinin ardından Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
enflasyonmehmet şimşekhazine ve maliye bakanlığıvatandaş

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...