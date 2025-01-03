Enflasyon verisinin ardından Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama

03 Ocak 2025 10:37 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:42

Milyonların merakla beklediği aralık ayı enflasyonu belli oldu. Bakan Mehmet Şimşek 2024 yılının son açıklanan enflasyon verisinin ardından "Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, enflasyon​ verisinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz" ifadelerini kullandı. BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI Milyonların merakla beklediği aralık ayı enflasyonu belli oldu. Bakan Mehmet Şimşek 2024 yılının son açıklanan enflasyon verisinin ardından "Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi. Paylaşımı şöyle; İlgili Haberler Memur maaşlarının ardından hepsi değişti! İşte zamlı engelli maaşı, kıdem tazminatı, evde bakım ve 65 yaş aylığı güncel tutarları