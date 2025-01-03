Enflasyon verisinin ardından Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Milyonların merakla beklediği aralık ayı enflasyonu belli oldu. Bakan Mehmet Şimşek 2024 yılının son açıklanan enflasyon verisinin ardından "Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz" ifadelerini kullandı.
BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI
Milyonların merakla beklediği aralık ayı enflasyonu belli oldu. Bakan Mehmet Şimşek 2024 yılının son açıklanan enflasyon verisinin ardından "Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.
Paylaşımı şöyle;