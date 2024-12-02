Enflasyonla mücadelede kritik toplantı: Krediler ve zamlar mercek altında

02 Aralık 2024 18:11 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 18:55

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı. 2024 sonu itibarıyla enflasyonun fiyatlara etkisi, asgari ücret, zamlar gibi ekonomik başlıklar ekseninde beklentiler ve atılacak adımlar atıldı. Ayrıca krediler ve piyasalar da mercek altına alındı. İşte toplantı sonrası yapılan açıklama...

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Finansal İstikrar Komitesi (FİK) toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​ başkanlığında geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye​ ve küresel ekonominin mevcut durumu ile geleceğe yönelik beklentiler ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, komite üyeleri dünya ekonomisindeki belirsizlikler, küresel enflasyonist baskılar, merkez bankalarının para politikalarındaki değişimler ve Türkiye ekonomisinin makroekonomik görünümü üzerine kapsamlı analizler yaptı.

KREDİLER MERCEK ALTINDA

Toplantıda KOBİ kredileri ve ticari kredilerin genel durumu özel bir başlık olarak ele alındı. Özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve ekonomik büyümeye katkılarının artırılması için atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. Bu bağlamda, ticari kredilerin daha verimli kullanılması, finansal kaynakların daha etkin dağıtılması ve kredi sistemindeki potansiyel risklerin yönetilmesi amacıyla uygulanabilecek politika seçenekleri tartışıldı.

Açıklamada dikkat çekilen bir diğer önemli konu ise sermaye piyasalarındaki açığa satış uygulaması oldu. Açığa satışın piyasalara etkileri, bu alanda uygulanan düzenlemeler ve yatırımcı güvenini artırmak için yapılması gereken iyileştirme çalışmaları toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

"FİNANSAL İSTİKRAR SAĞLANACAK"

Komite, finansal istikrarın sağlanması ve korunmasının sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda, tüm ekonomik paydaşlarla iş birliği içinde hareket edilmesi gerektiği belirtilerek, hem makroekonomik dengeleri gözeten hem de piyasa koşullarına uyumlu politikaların hayata geçirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

EKONOMİK DALGALANMAYLA MÜCADELE VURGUSU

Sonuç olarak, Finansal İstikrar Komitesi​'nin, ekonomik dalgalanmalara karşı dirençli bir finansal yapı oluşturma hedefiyle, mevcut zorlukların üstesinden gelmek için bütüncül bir yaklaşımla hareket etmeye devam edeceği vurgulandı. Komitenin, finansal istikrarı sağlamaya yönelik çabaları, Türkiye ekonomisinin uzun vadede daha güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına oturması açısından kritik önem taşıyor.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, sermaye piyasalarımızdaki açığa satış uygulaması ve konuya ilişkin yapılan çalışmalar istişare edilmiştir. Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."