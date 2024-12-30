Enflasyonun nasıl düşeceği belli oldu: Bakan Mehmet Şimşek tek tek sıraladı! İşte Türkiye'nin enflasyon patikası

30 Aralık 2024 11:35 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:40

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun nasıl düşeceğini sıraladı. 4 madde olarak açıkladığı yol haritasını duyurdu. Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Mehmet Şimşek ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, hafta sonu yapılan Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrasında konuştu. Şimşek, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda TCMB’nin 2025 hedefinin dikkate alınacağını belirtti.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON​ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları şöyle;

"Bir kere her şeyden önce enflasyonu düşürmede kararlıyız, enflasyon düşüyor. 2022 yılı sonunda yüzde 64 civarıydı, 2023’te yüzde 65 civarı, muhtemelen yılı yüzde 44-45 aralığında kapatacağız diye Merkez Bankamızın bir tahmini var, dolayısıyla enflasyon düşüyor, 2025 yılında da enflasyon 4 sebepten dolayı düşmeye devam edecek.

İlk olarak para politikasının gecikmeli etkide. Para politikasının dezenflasyonist sürece katkı vermesinin bundan sonraki süreçte de devam edecek, gecikmeli etkinin 18 ay boyunca söz konusu olacak.

İkinci olarak da 2025 yılında bütçe açığının yaklaşık yüzde 5 civarından yüzde 3 civarına düşürmeyi hedefliyoruz ve dolayısıyla bütçe açığındaki azalmanın dezenflasyonist etkisinin de çok net bir şekilde görülecek.

Üçüncü olarak, tabii yönetilen yönlendirilen fiyatlar konusunda da aslında maksimum hassasiyeti gösteriyoruz. Örneğin 2024 yılında doğalgaz, elektrik fiyat artışları yüzde 38 civarı oldu, yani Merkez Bankası’nın orijinal hedefine paralel gitti, 2025’te de benzer yaklaşım içinde olacağız. Burada önemli olan birkaç faktör var, yani elektrik ve doğalgazı bir kenara bırakacak olursak, akaryakıt ÖTV’si ve tütün ürünlerinin ÖTV’si, bu iki konuda da enflasyon hedefini tehlikeye atmayacak bir yaklaşım içerisinde olacağız.

ENERJİ FİYAT AYARLAMALARI

Önümüzde enerji fiyat ayarlamaları çok kritik. Yönetilen yönlendirilen fiyatlarda, akaryakıt ÖTV’si önemli, bir de tütün ürünlerindeki ÖTV, diğerlerinin enflasyon üzerindeki etkisi olmadığı veya çok sınırlı olduğu için onları ayrı bir çerçevede değerlendiriyoruz.

BÜTÇEDEN GIDA ARZINI ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ

Son olarak da bütçeden de gıda arzını önceliklendireceğiz, bu arz yönlü dezenflasyon için önemli bir adım. Koşullar daha elverişli hale gelecek. Nitekim küresel koşullar da daha destekleyici hale geliyor.”