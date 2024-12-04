Engelli aylığı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı ortaya çıktı! Memur zammı ile kalem kalem hepsi artacak

04 Aralık 2024 10:04 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:19

Memur ve emekliler için yapılacak zam oranlarında kasım ayı enflasyonu ile birlikte tablo netleşiyor. Yılın ikinci yarısı için son veri olan aralık ayı enflasyonunun da gelmesiyle milyonların dört gözle beklediği memur ve emekli maaşları, dul ve yetim, engelli aylığı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, gibi ödemeler de ortaya çıkacak. Memur zam oranlarına göre artacak bu kalemler için 5 aylık veriye göre hesaplama yapıldı. İşte kalem kalem yardım ödemeleri zamlı tutarları

Engelli maaşı, dul ve yetim aylığı, evde bakım maaşı ve 65 yaş aylığı için gözler memur 2025 zammına çevrildi. Ocak ayında gelecek zamlar kasım ayı enflasyonuyla birlikte daha da netleşmeye başladı. Ancak kesin aralık ayının ardından rakamlar belli olduktan sonra zam oranı netleşecek. Bu nedenle vatandaşların tüm dikkati aralık ayı enflasyon​ rakamlarının üzerinde. İşte 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı ve evde bakım maaşı zammında son durum.

MEMUR MAAŞ ZAMLARI BELLİ OLUYOR

Milyonlarca vatandaş 3 Ocak 2025'te açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Memur ve emekliler için yapılacak zam oranları, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. Memur ve memur emeklileri Aralık ayı enflasyon verisi hariç 5 aylık alacakları fark yüzde 10.40 oldu.

Aralık ayında gelecek enflasyon ile yapılan tahminlerde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 11,25'i bulabileceği tahmin ediliyor.

ENGELLİ AYLIĞI, EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan 65 yaş aylığı, engelli maaşı dul ve yetim aylığı ve evde bakım maaşı da memur ve memur emeklileri gibi 6 aylık enflasyon farkı üzerinden zam alıyor.

65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı ve evde bakım maaşı alanların bu oran üzerinden ödeneklerine yüzde 11,25 zam alırsa tablo şöyle ortaya çıkıyor;