Engelli bireylere 10 bin liraya varan vergi indirimi! İsa Karakaş vergi indirimi kapsamını anlattı

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, engelli bireylerin ya da engelli bireye bakmakla yükümlü kişilerin gelirlerinden belirli tutarlarda vergi indirimi yapılmasını sağlayan bir düzenleme bulunuyor. Bununla birlikte, engelli bireylere yönelik sağlanan çeşitli indirimler ve kolaylıklar da sağlanıyor. Peki kimler, ne kadarlık vergi indirimi alabilir? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş tüm detayları paylaştı.

Türkiye’de engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onları sosyal ve ekonomik hayata daha etkin bir şekilde katmak amacıyla uygulanan engellilik indirimi şartlarını biliyor musunuz? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş bugünkü yazısında engelli indirimi almak için gerekli durum ve şartları paylaştı.

İşte engelli indirimi almanız gereken durumlar ve şartlar...

ENGELLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?





Engellilik indirimi, çalışma gücü kaybı olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanması olduğunu ifade eden Karakaş, kapsama giren vatandaşların; GV/Gelir Vergisi Kanununa göre çalışma gücünün asgari yüzde 80’ini kaybetmiş bulunanlar 1. derece engelli, asgari yüzde 60’ını kaybetmiş bulunanlar 2. derece engelli, asgari yüzde 40’ını kaybetmiş bulunanlar ise 3. Derece engelli sayıldığını belirtti.



Karakaş, söz konusu indirim uygulamasından; engelli ücretli, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, engelli serbest meslek erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabının yararlanabileceğini söyledi.



Kişinin SGK’ya göre bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kapsamı hakkında bilgi veren Karakaş; "18 yaşından küçük çocuklar, liseye devam eden ve Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi hâlinde 20 yaşını aşmamış kişiler, üniversite eğitimine devam eden ve 25 yaşını aşmamış kişiler, herhangi bir yerde çalışmayan yani herhangi bir sosyal güvencesi olmayan eşler, SGK tarafından tespit edilmiş, engelli olan çocuklar yaş sınırı olmadan bakmakla yükümlü olunan kişiler ile geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı ilgili Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen kişinin anne ve babası" olarak özetledi.

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ NE KADAR?





2025 yılında elde edilecek ücret gelirlerinde dikkate alınacak engellilik indirimi aylık tutarları en yüksek 9,900 TL olarak belirlendi.

Karakaş, "Ücretli kişinin kendisi engelli ise engellilik indirimi tutarı gelir vergisi kesintisi yapılırken ücret matrahından indirilerek uygulanır. Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı da yararlanır. Belirtilen tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık gelir vergisi matrahından indirilmektedir.



Serbest meslek faaliyetinde bulunan engelliler ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabının beyan edilecek yıllık gelirlerinden aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarak hesaplanarak indirilmektedir." dedi.





ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİNİ NASIL ALABİLİRİM?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engellilerin istenen belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini ifade eden Karakaş, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurulabileceğinden bahsetti.

ENGELLİLİK RAPORU NASIL ALINIR?



Engellilik derecesi; Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Merkez Sağlık Kurulu tarafından belirleniyor. Bu kurul, başvurulan belgeler ve sağlık raporlarına göre karar veriyor.

