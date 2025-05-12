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 | İrem Çınar

Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar

Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı tanınıyor. 2008 Ekim sonrası çalışmalarına dörtte bir oranında prim günü eklenen anneler, bu sayede daha erken emekli olabiliyor. Gazeteci Ahmet Kıvanç, engelli çocuk annelerinin erken emeklilik hakkını kaleme aldı. İşte merak edilen tüm detaylar...

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 10:55

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası, yalnızca engelli bireylerin haklarını değil, aynı zamanda ailelerinin yaşadığı zorlukları da gündeme taşıyor. Bu kapsamda, engelli çocuğa sahip annelere yönelik sağlanan erken emeklilik hakkı, kamuoyunun dikkatini çeken önemli bir sosyal destek olarak öne çıkıyor.

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, ağır engelli çocuğu bulunan annelere erken emeklilik imkânı sunuyor. Söz konusu düzenleme, hem prim gün sayısında artış hem de emeklilik yaşında indirim getirerek annelere önemli bir kolaylık sağlıyor.

Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar

ERKEN EMEKLİLİK NASIL İŞLİYOR?

Kanun kapsamında, sürekli bakıma muhtaç derecede engelli çocuğu olan sigortalı annelerin her 360 günlük çalışmasına ilave olarak 90 gün prim ekleniyor. Bu da annenin her yıl için 450 gün çalışmış sayılması anlamına geliyor. Eklenen bu süre, yalnızca prim gününe değil, aynı zamanda emeklilik yaşından düşülecek süreye de katkı sağlıyor.

Örneğin, Ekim 2008’den itibaren çalışmaya başlamış bir anne, bugün itibarıyla 5940 prim gününe ulaşmışsa, bu süreye 1485 gün ilave edilerek toplam 7425 güne ulaşılır. Bu da annenin normalde 58 yaşında emekli olacakken yaklaşık dört yıl daha erken emekli olmasını mümkün kılar.

Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar

KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre bu haktan aşağıdaki gruplarda yer alan kadınlar yararlanabiliyor:

4/a (SSK) kapsamında çalışanlar
4/b (BAĞ-KUR) kapsamında olanlar
4/c (Emekli Sandığı) kapsamında memurlar
İsteğe bağlı sigorta primi ödeyen kadınlar

Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Bu haktan yararlanmak isteyen annelerin, çocuklarının "başkasının sürekli bakımına muhtaç" olduğuna dair sağlık kurulu raporu alması gerekiyor. Bu raporlar, SGK bünyesindeki sağlık kurulları tarafından düzenleniyor.

Başvuru adresleri şöyle:

SSK ve BAĞ-KUR’lu anneler, son çalıştıkları yerin bağlı olduğu SGK il müdürlüğüne veya merkezine,
Memur anneler ise görev yaptıkları ilin SGK müdürlüğüne veya merkezine başvurabiliyor.

Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

2008 yılı öncesindeki çalışma süreleri bu hak kapsamında değerlendirilmiyor. Rapor alınması için aktif olarak çalışıyor olma şartı aranmaz, ancak prim ödenmemiş sigorta girişleri geçerli sayılmaz. Rapor, emeklilik zamanı beklenmeden alınabilir. Çocuğun ağır engelli olduğu dönem kadar ilave prim gün kazanılır. Çocuk evlenirse, o tarihten itibaren ek gün verilmez. Çocuğun çalışmaya başlaması halinde, engel durumu kontrol muayenesiyle yeniden değerlendirilir. Engel hâli devam ediyorsa hak da devam eder. Evlat edinilen çocuklar için de hak geçerlidir. Ancak velayetin annede olması gerekir. Velayet babadaysa ya da çocuk devlet kurumunda yatılı bakım alıyorsa, bu hak kullanılamaz. Polis ya da asker gibi yıpranma hakkına sahip olan anneler, her iki haktan birlikte yararlanabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dünya Engelliler Haftası hangi gün?
Tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek, onları topluma kazandırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, Birleşmiş Milletlere üye ülkeler ile birlikte 10-16 Mayıs tarihlerini Engelliler Haftası olarak kutlamaktayız.
ETİKETLER
#erken emeklilik
#Engelliler Haftası
#Ekonomi
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