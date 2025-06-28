Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen detaylar

Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı tanınıyor. 2008 Ekim sonrası çalışmalarına dörtte bir oranında prim günü eklenen anneler, bu sayede daha erken emekli olabiliyor. Peki engelli çocuk annelerine tanınan erken emeklilik hakkından kimler yararlanabilir? Koşulları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı tanınıyor. Bu haktan yalnızca, bakıma muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan anneler yararlanabilmektedir. Peki, bu erken emeklilik hakkından kimler faydalanabilir ve şartlar nelerdir? Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, detaylarıyla açıkladı.

ENGELLİLİK VE SÜREKLİ BAKIMA MUHTAÇLIK RAPORU

Bu haktan yararlanabilmek için öncelikle, çocuğun "başka birinin sürekli bakımına muhtaç düzeyde engelli" olduğunu belgeleyen resmi sağlık raporunun alınması gerekiyor. Bu raporun geçerli olması, annenin erken emeklilik sürecini başlatabilmesi için temel koşul.

HER 360 GÜN ÇALIŞMAYA 90 GÜN EK PRİM

Engelli çocuğu bulunan ve çalışmaya devam eden annelerin, prim günlerine avantaj sağlanıyor. Annenin çocuğu engelli olduğu süre boyunca çalıştığı her 360 güne 90 gün ilave ediliyor. Bu da annenin yıl bazında 1 yıl çalışmasına karşılık 1 yıl 3 ay çalışmış gibi sayılmasını sağlıyor.

YAŞ ŞARTINDA DA İNDİRİM UYGULANIYOR

Prim günlerine yapılan eklemelere paralel olarak, emeklilik yaşı da indiriliyor. Örneğin; 58 yaşında emekli olması gereken bir kadın, bu haktan yararlandığında ilave edilen süre kadar örneğin 900 gün (yaklaşık 2,5 yıl) daha erken emekli olabiliyor.

İLAVE SÜREDE ÜST SINIR YOK

Bu avantajlı uygulamada süre sınırı bulunmuyor. Ekim 2008 sonrası dönemde çocuğu ağır engelli olan bir kadın, ne kadar uzun süre çalışırsa o sürenin dörtte biri kadar ilave prim günü elde ediyor ve buna karşılık erken emeklilik kazanıyor.

ÇOCUK ÇALIŞSA DA HAK DEVAM EDER

Annenin erken emeklilik hakkı, çocuk sigortalı bir işte çalışmaya başlasa bile devam ediyor. Ancak çocuk evlenirse bu hak sona eriyor. Dolayısıyla medeni durumu da belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELER İÇİN ÖNEMLİ BİR SOSYAL DESTEK

Bu düzenleme, çocuğu engelli olan annelerin hem sosyal güvenceye daha erken kavuşmalarını hem de uzun vadede bakım yükünün hafifletilmesini hedefliyor. Doğru rapor ve belgelerle başvuran anneler, çalıştıkları süre boyunca ek prim ve yaş indirimi avantajıyla sistemden yararlanabiliyor.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Bu haktan yararlanmak isteyen annelerin, çocuklarının "başkasının sürekli bakımına muhtaç" olduğuna dair sağlık kurulu raporu alması gerekiyor. Bu raporlar, SGK bünyesindeki sağlık kurulları tarafından düzenleniyor.



Başvuru adresleri şöyle:

SSK ve BAĞ-KUR’lu anneler, son çalıştıkları yerin bağlı olduğu SGK il müdürlüğüne veya merkezine,

Memur anneler ise görev yaptıkları ilin SGK müdürlüğüne veya merkezine başvurabiliyor.