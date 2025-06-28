Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen detaylar

Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı tanınıyor. 2008 Ekim sonrası çalışmalarına dörtte bir oranında prim günü eklenen anneler, bu sayede daha erken emekli olabiliyor. Peki engelli çocuk annelerine tanınan erken emeklilik hakkından kimler yararlanabilir? Koşulları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 11:48

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı tanınıyor. Bu haktan yalnızca, bakıma muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan anneler yararlanabilmektedir. Peki, bu erken emeklilik hakkından kimler faydalanabilir ve şartlar nelerdir? Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, detaylarıyla açıkladı.

ENGELLİLİK VE SÜREKLİ BAKIMA MUHTAÇLIK RAPORU

Bu haktan yararlanabilmek için öncelikle, çocuğun "başka birinin sürekli bakımına muhtaç düzeyde engelli" olduğunu belgeleyen resmi sağlık raporunun alınması gerekiyor. Bu raporun geçerli olması, annenin erken emeklilik sürecini başlatabilmesi için temel koşul.

Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen detaylar

HER 360 GÜN ÇALIŞMAYA 90 GÜN EK PRİM

Engelli çocuğu bulunan ve çalışmaya devam eden annelerin, prim günlerine avantaj sağlanıyor. Annenin çocuğu engelli olduğu süre boyunca çalıştığı her 360 güne 90 gün ilave ediliyor. Bu da annenin yıl bazında 1 yıl çalışmasına karşılık 1 yıl 3 ay çalışmış gibi sayılmasını sağlıyor.

YAŞ ŞARTINDA DA İNDİRİM UYGULANIYOR

Prim günlerine yapılan eklemelere paralel olarak, emeklilik yaşı da indiriliyor. Örneğin; 58 yaşında emekli olması gereken bir kadın, bu haktan yararlandığında ilave edilen süre kadar örneğin 900 gün (yaklaşık 2,5 yıl) daha erken emekli olabiliyor.

Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen detaylar

İLAVE SÜREDE ÜST SINIR YOK

Bu avantajlı uygulamada süre sınırı bulunmuyor. Ekim 2008 sonrası dönemde çocuğu ağır engelli olan bir kadın, ne kadar uzun süre çalışırsa o sürenin dörtte biri kadar ilave prim günü elde ediyor ve buna karşılık erken emeklilik kazanıyor.

ÇOCUK ÇALIŞSA DA HAK DEVAM EDER

Annenin erken emeklilik hakkı, çocuk sigortalı bir işte çalışmaya başlasa bile devam ediyor. Ancak çocuk evlenirse bu hak sona eriyor. Dolayısıyla medeni durumu da belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen detaylar

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELER İÇİN ÖNEMLİ BİR SOSYAL DESTEK

Bu düzenleme, çocuğu engelli olan annelerin hem sosyal güvenceye daha erken kavuşmalarını hem de uzun vadede bakım yükünün hafifletilmesini hedefliyor. Doğru rapor ve belgelerle başvuran anneler, çalıştıkları süre boyunca ek prim ve yaş indirimi avantajıyla sistemden yararlanabiliyor.

Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik hakkı! Kimler yararlanabilir? İşte merak edilen detaylar

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Bu haktan yararlanmak isteyen annelerin, çocuklarının "başkasının sürekli bakımına muhtaç" olduğuna dair sağlık kurulu raporu alması gerekiyor. Bu raporlar, SGK bünyesindeki sağlık kurulları tarafından düzenleniyor.

Başvuru adresleri şöyle:

SSK ve BAĞ-KUR’lu anneler, son çalıştıkları yerin bağlı olduğu SGK il müdürlüğüne veya merkezine,
Memur anneler ise görev yaptıkları ilin SGK müdürlüğüne veya merkezine başvurabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Motorine gelen zam pompaya yansıdı: Akaryakıt fiyatları yine 50 tl'yi aştı!
Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler
Hazine’den yeni kripto hamlesi! Günlük 3 bin dolar limit: Kripto para çekimine sıkı denetim

Sıkça Sorulan Sorular

Dünya Engelliler Haftası hangi gün?
Tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek, onları topluma kazandırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, Birleşmiş Milletlere üye ülkeler ile birlikte 10-16 Mayıs tarihlerini Engelliler Haftası olarak kutlamaktayız.
ETİKETLER
#erken emeklilik
#erken emeklilik
#Kadınlar İçin Erken Emeklilik
#Engelli Hakları
#Engelli Raporu
#Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.