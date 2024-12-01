Engelli çocuğu olan annelere müjde geldi! 5 bin lira nakit para verilecek

01 Aralık 2024 12:35 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 13:01

Engelli çocuğu olan çalışan annelere sevindiren haber İBB'den geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelli çocuğu olan 10 bin kadına 5 bin lira nakdi destek sağlanacak. 3 Aralık 2024’te açıklanacak destek, ocak ayından itibaren İstanbulluların hesaplarına yatırılacak.

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İBB​, engelli çocuğu olan anneler​ için harekete geçti. Engelli çocuğu sahip 10 bin anneye ocak ayında 5 bin lira ödenecek. Yardımın ayrıntıları 3 Aralık'ta açıklanacak. Bu kapsamda vatandaşlardan herhangi bir belge istenmeyecek. İstanbul'da ikamet eden ve özel gereksinimli çocuğu olan kadınlar yılda bir defa bu nakdi destekten yaralanmış olacak.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERE 5 BİN LİRA VERİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi​ (İBB) engelli çocuğu olan 10 bin kadına 5 bin lira maddi destek verecek. Para yardımı SEDEP üzerinden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere verilecek.

İBB YARDIMI OCAK AYINDA HESAPLARA YATIRILACAK

3 Aralık 2024’te yardıma dair ayrıntılar belli olacak. Başvuran 10 bin anneye 5 bin TL para yatırılacak. İBB, ‘Engelli Çocuğu Olan Annelere Nakdi Destek’ projesi bu kapsamda birçok aileye can suyu olacak.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLARA DESTEK YARDIMI ŞARTLARI

Yılda bir defa nakdi destek kriterleri şöyle;