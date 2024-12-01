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Engelli çocuğu olan annelere müjde geldi! 5 bin lira nakit para verilecek

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 12:35 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 13:01

Engelli çocuğu olan çalışan annelere sevindiren haber İBB'den geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelli çocuğu olan 10 bin kadına 5 bin lira nakdi destek sağlanacak. 3 Aralık 2024’te açıklanacak destek, ocak ayından itibaren İstanbulluların hesaplarına yatırılacak.

İBB​, engelli çocuğu olan anneler​ için harekete geçti. Engelli çocuğu sahip 10 bin anneye ocak ayında 5 bin lira ödenecek. Yardımın ayrıntıları 3 Aralık'ta açıklanacak. Bu kapsamda vatandaşlardan herhangi bir belge istenmeyecek. İstanbul'da ikamet eden ve özel gereksinimli çocuğu olan kadınlar  yılda bir defa bu nakdi destekten yaralanmış olacak. 

Engelli çocuğu olan annelere müjde geldi! 5 bin lira nakit para verilecek - 1. Resim

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERE 5 BİN LİRA VERİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi​ (İBB) engelli çocuğu olan 10 bin kadına 5 bin lira maddi destek verecek.  Para yardımı SEDEP üzerinden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere verilecek.

Engelli çocuğu olan annelere müjde geldi! 5 bin lira nakit para verilecek - 2. Resim

İBB YARDIMI OCAK AYINDA HESAPLARA YATIRILACAK

3 Aralık 2024’te yardıma dair ayrıntılar belli olacak. Başvuran 10 bin anneye 5 bin TL para yatırılacak. İBB, ‘Engelli Çocuğu Olan Annelere Nakdi Destek’ projesi bu kapsamda birçok aileye can suyu olacak.

Engelli çocuğu olan annelere müjde geldi! 5 bin lira nakit para verilecek - 3. Resim

ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLARA DESTEK YARDIMI ŞARTLARI

Yılda bir defa nakdi destek kriterleri şöyle;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
  • İstanbul’da ikamet ediyor olması
  • Yüzde 40 ve üzeri engel raporu ve ÇÖZGER raporu bulunması
  • İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş olması

Engelli çocuğu olan annelere müjde geldi! 5 bin lira nakit para verilecek - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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