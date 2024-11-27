Engelli emeklilik düzenlemesi Meclise geldi! Şartlar sil baştan: Engelliye emeklilik kalkıyor mu?

27 Kasım 2024 15:51 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 16:00

Engelli emekli olma şartı sil baştan değişiyor. AK Parti tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifinde engelli emeklilik süreci ile ilgili değişiklikler yer aldı. Bu kapsamda 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayan SSK’lıların (4/a) engelli emeklilik koşullarının değiştirilmesi öngörüldü. Yeni dönemde Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu engellilerin emekliliğinde devreden çıkacak. Tek yetki ise SGK’de olacak.

Engellilerin emeklilik​ şartları değişiyor. AK Parti​ milletvekillerinin imzasıyla TBMM​ Başkanlığına sunulan 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayan SSK’lıların (4/a) engelli emeklilik koşulları değişecek. Prim günü sigortalılık süresi daha avantajlı olacak. Sağlıkta katılım payı artacak. Rapor ve değerlendirme sürecini yalnızca SGK sağlık kurulları yürütecek.

ENGELLİ EMEKLİLİK ŞARTLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Ekim 2008 öncesi ilk defa sigorta girişi olanlara tanınan engelli emeklilik hakkı ile ilgili süreç değişecek. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan torba kanun teklifinde, 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayan SSK’lıların (4/a) engelli emeklilik koşulları yeniden düzenlenecek.

Mevcut uygulamada, söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayan SSK’liler Gelir İdaresi Başkanlığınca tespit edilen vergi indirimine esas engellilik derecelerine göre yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyorlardı. Şimdi engellilik oranı yerine çalışma iş gücü kaybı oranı aranacak. Çalışma iş gücü oranı yani maluliyete bakılacak. Kanun teklifindeki değişikliğin hayata geçmesiyle birlikte 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı çalışmaya başlayan SSK’liler engelli emeklilik hakkından yararlanmak istediklerinde SGK sağlık kurullarından çalışma gücü kaybı raporu alacak.

TEK YETKİ SGK'DE OLACAK

Bu rapor SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanırsa çalışma gücü kaybına göre aranan sigortalılık süresi ile prim günü koşullarını tamamlayarak emekli olabilecek. Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu engellilerin emekliliğinde devreden çıkacak. İşlemler tek merkezden yönetilecek. Rapor alma süreci ve kontrol muayenesi daha sıkı olacak.

PRİM GÜNÜ SİGORTALILIK SÜRESİNDE BÜYÜK AVANTAJ

2008 sonrası çalışmaya başlayanlarda aranan sigortalılık süresi ve prim günü koşulları daha avantajlı olacak. Ancak 31 Aralık 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayan SSK'lilerden çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ile 49 olanların 18 yıl sigortalılık süresi ve 4100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ile 59 arasında olanların ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığı bağlatmaları mümkün olabilecek.

ENGELLİ EMEKLİLİK ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Sosyal Güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkçi X hesabından yeni düzenlemeyi yorumladı;

"Ekim 2008 öncesi ilk defa sigorta girişi olanlara tanınan engelli emeklilik hakkı kaldırılıyor. Engellilik oranı yerine Çalışma İş Gücü Kaybı oranı aranacak ve dolayısıyla Ekim 2008 öncesi engellilerin emeklilik şartları zorlaşacak. Bundan böyle Çalışma İş Gücü Oranı yani Maluliyet aranacak. Gelir İdaresi Başkanlığından alınan Vergi İndirim Belgesi yerine SGK Yüksek Sağlık Kurulu yetkilendirilecek. Bu arada her malul engellidir, ancak her engelli malul değildir. Düzenleme ile 2008 sonrasına yapılan haksızlık artık 2008 öncesi girişlilere de uygulanacak." dedi.