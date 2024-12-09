Engelli emeklilik düzenlemesi sil baştan! İsa Karakaş tek tek anlattı: Vergi indirimi yerine çalışma gücüne göre emeklilik

09 Aralık 2024 11:21 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 11:27

Engelli emeklilik işlemleri yeniden düzenleniyor. Engelli emekliliğinde vergi indirimiyle emeklilik yerine çalışma gücü esas alınarak rapor düzenlenmesi yapılacak. Emeklilik düzenlemesinde merak edilen ayrıntıları Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş anlattı. Karakaş, engellilerin emeklilik süreçlerinin SGK’nın sağlık kurulları vasıtasıyla yapılacağını açıkladı.

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Engelli emekliliğinde yeni düzenleme kapıda. Yeni düzenlemeyle engelli vatandaşlarımızın emeklilik hakkı, çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirlenecek ve süreçler kısaltılacak. Ayrıntıları, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş​ anlattı. Karakaş, engelli emekliliğinde SGK uygulamasında norm ve standart birliği sağlanması için vergi indirimiyle emeklilik yerine, SGK’nın kendi sağlık kurullarıyla çalışma gücü esas alınarak rapor düzenlenmesinin söz konusu olacağı duyuruldu.

ENGELLİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DEĞİŞİYOR

TBMM’ye sunulan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ve hangi yıl emekli olunması gerektiğine ilişkin ne gibi kriterlere dikkat edilmesine ilişkin değerlendirmeler sunuyor.

Kanun teklifi 2008 yılı öncesinde sigortalı olan engelli vatandaşların emeklilik işlemlerinin değişeceğini ve bu işlemlerin vergi indirim belgeleri yerine çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirleneceğini işaret ediyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, engelli emekliliğinde vergi indirimiyle emeklilik yerine çalışma gücü esas alınarak rapor düzenlenmesi söz konusu olacağını açıkladı.

ÇALIŞMA GÜCÜ ESAS ALINARAK RAPOR DÜZENLENECEK

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Mevcut SGK uygulamasında bedensel veya ruhsal herhangi bir kısıtı olanlarla ilgili 3 çeşit düzenleme var.

Bunların birincisi malulen emeklilik,

İkincisi SGK döneminden günümüze kadar devam eden ve vergi indirimiyle engelli emekliliği,

Üçüncüsü ise sosyal güvenlik reformuyla getirilen engelli emekliliği.

Önceden kazanılmış bir hak olan vergi indirimiyle yapılan emeklikte kişiler mevcut uygulamada gelir idaresi merkez sağlık kurulu tarafından düzenlenen raporlar esas alınarak SGK’ya vergi indirim belgesiyle emekli oluyordu.

Yeni düzenleme ile bu uygulama tamamen kaldırılıp engelli emekliliği tamamen SGK’nın sağlık kurulları vasıtasıyla yapılacak.

ENGELLİLERİN HASTALIKLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

Kişilerin tansiyon, şeker gibi bütün hastalıklarını göz önünde bulundurup, çalışma gücüne bakılmadan rapor düzenlenmekteyken, bu torba kanunla birlikte bu uygulamadan tamamen vazgeçilecek.

SGK uygulamasında norm ve standart birliği sağlanması için vergi indirimiyle emeklilik yerine SGK’nın kendi sağlık kurullarıyla çalışma gücü esas alınarak rapor düzenlenmesi söz konusu olacak.

EMEKLİLİK ZORLAŞACAK

Eğer ki SGK’nın uygulamasına geçildiği takdirde engellilerin gelir idaresi merkez sağlık kurulu tarafından engellilik derecesine göre düzenlenen raporlarda engellilik düzeylerinin daha düşük olacak.

Artık çalışma gücü baz alınacak. Kişi hangi işi yapıyorsa, yaptığı işteki çalışma gücüne değerlendirilmesi söz konusu olduğundan vergi indirimiyle emekliliğin çok zor olacak."