Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı tavanı ödemelerinin yeni tutarları belli oldu

02 Ocak 2025 09:44 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:47

Memur maaşlarına yapılan zam ile birlikte, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemelerine de zam yansıyacak. Memur emeklileri ve memur zammı sonrasında hesaplar değişecek. Yapılan zamlar sonrasında sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşların gelir seviyeleri artacak. İşte 5 aylık enflasyon farkına göre kesinleşen kıdem tazminatı tavanı, 2025 bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylıkları, evde bakım desteği, kronik hastalık yardımı, engelli aylıkları, sed ödemeleri ve dul ve yetim aylığı. Milyonları ilgilendiren maaşların yeni tutarları belli oldu

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Çalışanlar için 2025 pazarlık yılı olacak! İş dünyası için yeni dönemeç: İşçi ve memurlar için her şey sil baştan

Milyonlar memur​, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisi için son gün. Yarın TÜİK tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon​ rakamlarının ardından emekli ve memurların 2025 ilk yarısından alacakları zam​ oranı kesinleşecek. Yapılan memur zammı ile birçok ödeme de artacak. 6 aylık enflasyon farkına göre değişecek memur ve sosyal ödeme zamları için vatandaşların 5 aylık zam farkı kesinleşti. Geriye sadece aralık ayı kaldı. İşte kıdem tazminatı tavanı, 2025 bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylıkları, evde bakım desteği, kronik hastalık yardımı, engelli aylıkları, sed ödemeleri ve dul ve yetim aylığı kesinleşen zam oranı.

MEMUR MAAŞI İLE ARTACAK GELİR KALEMLERİ

Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış için gözler aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Kritik veri yarın saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise %6 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak.

Memur maaşının belirlenmesiyle birçok ödeme ve gelir kalemi de değişecek. İşte o ödemeler;

Kıdem tazminatı tavanı

2025 bedelli askerlik ücreti

65 yaş aylıkları

Evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı

Engelli aylıkları

Sed ödemeleri

Dul ve yetim aylığı

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE KESİNLEŞEN ZAM ORANLARI

Şu ana kadar ortaya çıkan 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,57 oldu. Buna göre;

Toplam enflasyon: %14.57

SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: %14.57

Ortaya çıkan enflasyon farkı: %4.16

7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: %6

5 aylık enflasyona göre kümülatif zam: %10.41 oldu.

Bu hesaba göre sosyal ödemelerin kesinleşen zam oranları şöyle;

ÖDEME TÜRÜ 2024 TEMMUZ 5 AYLIK ORANA GÖRE (10,40) 65 YAŞ AYLIĞI 4,181,63 4,6165,2 EVDE BAKIM PARASI 9,077,96 10,022,07 KRONİK HASTALIK PARASI 9,077,96 10,022,07 ENGELLİ MAAŞI (%40-69) 3,338,06 3,685,22 ENGELLİ MAAŞI (%70 ÜZERİ) 5,007,08 5,527,82 SED ÖDEMELERİ 2024 TEMMUZ 5 AYLIK ORANA GÖRE (10,40) ÇOCUK (OKUL ÖNCESİ) 4,312,03 4,760,48 ÇOCUK (İLKÖĞRETİM) 6,468,05 7,140,73 ÇOCUK (ORTAÖĞRETİM) 6,899,25 7,616,77 ÇOCUK (OKUMAYAN) 4,312,03 4,760,48 ÇOCUK (YÜKSEK ÖĞRETİM) 7,761,66 8,568,81 KURULUŞ BAKIMINDAN AYRILAN GENÇLER 3,449,62 3,808,38

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NET ORANLARI VERECEK

Memur maaşı zammı, şu anki verilere göre, 5 aylık enflasyon farkı hesaplandığında memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki artış oranı yüzde 10,40 oldu.

Eğer beklentiler doğrultusunda aralık enflasyonu yüzde 1,72 olarak gerçekleşirse, memur maaş​ zammı yüzde 12,26 olacak. Sosyal ödemeler de bu oran doğrultusunda yükselecek.