Engelli raporuyla ÖTV’siz araç alımı şartları değişti! İşte yeni ÖTV muafiyetli araba satışı düzenlemesi

26 Aralık 2024 09:25 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:41

Engelli raporuyla ÖTV’siz araç alımında bazı düzenlemeler hayata geçirildi. ÖTV muafiyetli araba satışı şartları değişti. Komisyondan geçen ve bugün Meclis’te onaylanan önergeyle, engellilere tanınan ÖTV muafiyetli araç alım hakkı artık 5 yılda bir yerine 10 yılda bir kullanılabilecek. Ayrıca, araçların alımında yüzde 20 yerlilik şartı getirilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda engelli raporuyla ÖTV’siz araç alımı şartları zorlaştı.

Engelli vatandaşların ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyetli araç alım süreçlerinde önemli bir düzenleme yapıldı. ÖTV'siz araç alımına dair yeni düzenlemenin tüm ayrıntıları belli oldu. TBMM'de kabul edilen düzenleme ile engelliler için ÖTV muafiyetli araç satışında mevcut 5 yıl satış yasağı 10 yıla çıkarılırken, alınacak otomobillere yüzde 20 yerlilik zorunluluğu getirildi.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ SATIŞI ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Engelli raporuyla ÖTV'siz araç sahibi olmak zorlaştı. Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yapılan değişiklikle engelli araçları artık beş değil on yılda bir değiştirilebilecek. Şimdi alınan araçlar 10 yıl elde tutulacak, yeni alınanlar da 10 yıl satılamayacak.

Cumhurbaşkanı, engellilere yönelik ÖTV muafiyetinin uygulanmasında araçların yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre hangi araçların bu istisnaya gireceğini topluca veya ayrı ayrı belirleyebilecek.

ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

ÖTV muafiyetinden, yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Bu düzenleme, engele sahip kişilerin araç alımını kolaylaştırmak amacıyla yapılırken, yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor.

2025 ENGELLİ ÖTV MUAFİYETİ NE KADAR?

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 40 ENGELLİ RAPORU İLE ÖTV İNDİRİMİ NE KADAR?

Yüzde 90 ve üzeri engelliler araçları ÖTV'siz şekilde alabiliyor. Yüzde 40 engelli araç almada indirim uygulanırken yüzde 26.3 oranında ÖTV indirimi uygulanır ve KDV ödemesi oranı da yüzde 15.24'dür. Yeniden değerleme oranıyla bu rakamlarda değişiklik yaşanabilir.

ÖTV'SİZ ENGELLİ RAPORU İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR

Renault: Taliant, Clio, ZOE, Captur (R.S Line 1.3 Mild Hibrit EDC hariç), Megane Sedan, Express (Van, Combi), Austral

Dacia: Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway, 2024 Yeni Duster, 2024 Jogger, Spring Extreme

Fiat: Yeni Egea Sedan, Yeni Egea Hatchback, Yeni Egea Cross, Yeni Egea Cross Wagon, 500, 500X, Fiorino, 2023 Panda

Volkswagen: Polo, Golf, T-Roc, Taigo, T-Cross, Touareg, Tiguan, Transporter, Passat, Yeni Passat, Multivan, Grand, California, Caravelle, Caddy, Amarok

Opel: Vivaro Cargo, Vivaro City Van, Combo Cargo, Combo Life, Mokka-e, Mokka (GS ve Ultimate hariç), Crossland , Yeni Astra (GS hariç), Corsa-e, Corsa, Grandland, Zafira

Hyundai: i10, i20, Elantra, Bayon, Yeni Bayon, Kona, Tucson, Staria, Santa Fe Progressive

Kia: Stonic, Yeni Cerato, Ceed HB, Ceed SW (Mild Hibrit hariç), XCED (Mild Hybird ve Prestige hariç), Picanto, Rio, Stonic

Seat: Yeni Ibiza, Yeni Arona, Leon

Nissan: Qashqai (Manuel Tekna), Juke (Platinum Premium hariç)

Citroen: AMI, C3, C4, C3 Aircroos SUV, C-Elysee, C4 (Shine Bold Hariç)

Peugeot: 208, Yeni 308 (GT 1.2 hariç), SUV 2008 (GT 1.2 -GT 1.5 hariç), Rifter, Partner Van, Expert Van, Expert Traveller, 408, 3008, Yeni 2008, Yeni 508, 5008,

Skoda: Kamiq, Scala, Fabia, Octavia, Superb

Honda: Jazz, City, Civic, Accord

Toyota: Proace City, ​​Yaris, Yaris Cross Hibrit (Dream, Flame, Passion X-Pack hariç), Yaris Cross, Corolla Hibrit (1.8 Hibrit Pasion X-Pack e-CVT hariç ), Corolla, C-HR, Camry, Hillux, Land Cruiser, Rav4

BMW: X1, X2, X3, Z4 Edition, M3, M4, M5, M6, M7, M8, İX1, İX2, İX3, İ4, İ5, İ7, 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, 6 Serisi, 7 Serisi, 8 Serisi

Ford: Deluxe Van, Focus, Kuga, Mustang, Puma, Ranger, Tourneo

Mercedes: AMG, A Serisi, B Serisi, C Serisi, E Serisi, G Serisi, S Serisi, CLA, CLE, CLS, EQA, EQS, GLA, GLB, GLC