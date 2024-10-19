Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başlıyor! Bakan Vedat Işıkhan müjdeyi verdi

19 Ekim 2024 11:34 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 11:34

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüler için son dakika gelişmesi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli ile eski hükümlü vatandaşlara 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis edildiğini açıkladı. İşte engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı son dakika açıklamasıyla istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli​ ve eski hükümlü vatandaşlara iyi haberi verdi. Bu vatandaşlara kendi işini kurması için tam 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis edildi.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLER KENDİ İŞİNİ KURABİLECEK

Bakan Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlarımız ile eski hükümlü vatandaşlarımıza 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik" dedi.

Bu kapsamda 2024 yılının ikinci döneminde;

133 eski hükümlü kendi işini kurma projesine 34 milyon 522 bin lira,

194 engelli kendi işini kurma projesine 60 milyon 238 bin lira,

12 engellilere yönelik mesleki eğitim kursu projesine 7 milyon 818 bin lira,

1 işe ve iş yerine uyum projesine 858 bin lira,

toplamda 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis edildi.





