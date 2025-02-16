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 | Kübra Çelepi

Engelli ve eski hükümlü hibe tutarlarına büyük zam! Bakan Işıkhan yeni rakamları açıkladı

Engelli ve eski hükümlüler için hibe destekleri yüzde 44-45 oranında arttırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu düzenlemeyle engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için büyük destek sağladıklarını ifade etti. Korumalı iş yeri projeleri için destek 500 bin liradan 720 bin liraya, kendi işini kurmak isteyen engellilere yapılan destek ise 400 bin liradan 580 bin liraya, eski hükümlülere yapılan destek ise 300 bin liradan 435 bin liraya yükseltildi.

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Engelli ve eski hükümlü hibe tutarlarına büyük zam! Bakan Işıkhan yeni rakamları açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 11:54

Engelli ve eski hükümlüler için hibe destekleri yüzde 44-45 oranında zamlandı. Bakan Işıkhan, bu desteklerin maddi bir yardım olmanın ötesinde engelli bireyler ve eski hükümlüler için topluma kazandırılması amacı taşıdığını belirtti. Engelli ve eski hükümlüler için hibe destekleri yeni tutarları belli oldu.

HİBE DESTEKLERİ YÜZDE 45 ARTIRILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli bireyler ve eski hükümlüler için önemli bir müjde verdi. Hibe destekleri yüzde 45 artırıldı. Hibe oranları rekor seviyeye çıktı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hibe desteklerinin artırıldığını belirten Bakan Işıkhan, bu adımın istihdamı ve üretimi desteklemek amacıyla atıldığının altını çizdi.

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLMAK İSTEYENLERE MÜJDE

İş bulma ve ekonomik bağımsızlık sağlama konusunda sıkıntılar yaşayan engelliler ve eski hükümlüler, artırılan hibe destekleri sayesinde kendi işlerini kurma fırsatı elde edecek. Bakan Işıkhan, bu desteklerin maddi bir yardım olmanın ötesinde engelli bireyler ve eski hükümlüler için topluma kazandırılması amacı taşıdığını belirtti. "Amacımız, engelli bireylerin ve eski hükümlülerin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaktır" ifadelerini kullandı.

DEVLET DESTEĞİ REKOR DÜZEYE ÇIKTI

Hibe desteklerinde yapılan zam oranları şöyle;

Korumalı İş Yeri Projeleri: Kuruluş sermayesi desteği 500 bin liradan 720 bin liraya yükseltildi.
Kendi İşini Kurmak İsteyen Engellilere Yönelik Destek: Hibe desteği 400 bin liradan 580 bin liraya çıkarıldı.
Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği: Bu destek 300 bin liradan 435 bin liraya yükseltildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Engelli hibe desteğinden kimler yararlanabilir?
Hibe desteği başvurusunu e-Devlet kapısı üzerinden; bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi sebebiyle işgücünün en az %40'ından yoksun olduğunu belgelendirerek İŞKUR'a kayıtlı olan kişiler gerçekleştirebilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Engellilere faizsiz kredi var mı?
Engelli kişilerin devlet desteğiyle temin edebilecekleriengelli kredisialma hakları bulunuyor. Özellikle herhangi bir işe ya da kuruma bağlı olarak çalışma açısından sıkıntı yaşayan engellilere KOSGEB destekli kredi veriliyor. Bunun dışında özel bankalardan da kredi almak mümkün.
ETİKETLER
#Engelli Kamu Personeli
#Eski Hükümlüler
#Vedat ışıkan
#Ekonomi
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