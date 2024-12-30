Engellilere ÖTV'siz araçta 10 yıl kısıtlaması için yeni detay! Eskiden alınan araçları kapsayacak mı?

30 Aralık 2024 13:55 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:11

Engellilere ÖTV muafiyetli araçlarda 10 yıllık kısıtlama hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Engellilere yönelik ÖTV muafiyetli araçlarda satış süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştı. Yeni gelen detaylara göre, engelli bireylerin ÖTV'siz araç alımında ise 10 yıl şartı, geçmişte alınan araçlar için de geçerli olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren engellilere ÖTV'siz araç düzenlemesine dair detaylar gelmeye devam ediyor. ÖTV muafiyetli araçlarda satış süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştı. Yeni gelen bilgilere göre, 10 yıl şartı, geçmişte alınan araçları da kapsayacak.

ÖTV'SİZ ARAÇTA 10 YIL KISITLAMASI

ÖTV'siz araç alımına ilişkin değişiklik geçtiğimiz hafta Meclis'ten geçerek yasalaşmıştı. Engellilere ÖTV'siz araçta 10 yıl şartı geriye dönük işleyeceği aktarıldı.

CNBC-e'nin haberine göre, araçlar 5 yıldan sonra cezasız satılabilecek ancak aynı kişiler ikinci aracını 10 yıl şartı dolmadan alamayacak.

Örnek olarak bundan 3 yıl önce araç alan bir kişi 2 yıl sonra aracını satabilecek ancak yeni araç alımı için 7 yıl bekleyecek. Engelli bireyler, bu imtiyazdan yalnızca 10 yılda bir faydalanabilecek.

SUİSTİMALLER NEDENİYLE HAREKETE GEÇİLDİ

Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci de sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı;