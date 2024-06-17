Engellilere sağlanan ÖTV indirimli araç alımı şartları değişiyor! Bayramdan sonra Meclis'e gelecek

17 Haziran 2024 11:25 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 11:24

Engelli raporu ile araç alımı ve şartları değişiyor.

Engelli vatandaşlar için Ötv indirimli araç fiyatlandırmalarında yeni vergi paketi ile değişiklik yaşanacak.

Bayramdan sonra TBMM’nin gündeme gelecek yeni vergi paketinde engelli bireylere özel ÖTV muafiyetli araç satışı istisnasından yararlanma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkartılacak.

ENGELLİ RAPORUYLA ARAÇ ALIM ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

engellilere sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine de kısıtlama geliyor.

Bugün Türkiye’de engellilik oranı yüzde 90 veya üzerinde olan yetişkin engelliler ile 18 yaş altı engelliler ÖTV istisnasından yararlanıyor.

2024 yılı için ÖTV ve diğer vergiler dahil satış bedeli 1 milyon 591 bin TL’nin altında olan binek otomobiller, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV’den muaf oluyordu.

Engel oranı yüzde 40 ve 89 arasında olan vatandaşlar da araca özel tertibat takılarak otomobili kullanabiliyorsa yine ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyordu.

2024 yılının ilk 2 ayında otomobil satışlarının yüzde 30’undan fazlası ÖTV muafiyetli araç satışı ile yapıldı.

Engellilere yönelik ÖTV muafiyetli araç alımı şartları yeni vergi paketiyle güncellenecek.

Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci'nin haberine göre, istisnadan yararlanma süresi 10 yıla çıkacak.

Bayramdan sonra gelecek vergi paketinde istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi bekleniyor.

90 ve üzeri engelli kişinin birinci, ikinci ve üçüncü derece akrabaları ÖTV’siz araç indirimini istismar ettiği için 1 Ocak 2023 itibarıyla kapsam 1. derece akrabaya inmişti.

HANGİ ENGELLİLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİR?

Engel oranı %40-89 arasında olan bireylere indirim uygulanmakla birlikte, %90 engellilik durumunda ÖTV'den muafiyet uygulanıyor

Özel Tüketim Vergisinden tamamen muaf olamayan %40 ile %89 arasında ise engelli araç alımı hesaplaması indirimli olarak %26,3 ÖTV ve %15.24 KDV indirimi uygulanıyor.

ÖTV İNDİRİMİ İÇİN ENGELLİ RAPORUNDA NE YAZMALI?

Tam teşekküllü hastaneden alınan Engelli Sağlık Kurulu raporunda %90 ve üzeri engellilik durumuna sahip olması ve raporunda “ÖTV istisnalı araç kullanabilir” ifadesinin bulunması gerekir.