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Engellilere, yetim çocuklara verilen muhtaç aylığına zam yapıldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Temmuz 2024 18:58 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 19:08
Engellilere, yetim çocuklara verilen muhtaç aylığına zam yapıldı

Engelli ve öksüz/yetim vatandaşlara verilen muhtaç aylığına zam yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğünce yardım parası 5 bin 683 liraya yükseltildi.

 Vakıflar Genel Müdürlüğünce ödenen engelli vatandaşlara, öksüz/yetim çocukların faydalandığı muhtaç aylığı miktarı zamlandı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4 bin 763 lira olan, muhtaç durumdaki yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar ile anne veya babası hayatta olmayan öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarı 5 bin 683 lira olarak belirlendi.

sosyal yardım parası

Muhtaç aylığından 2 bin 645 engelli ile 3 bin 96 öksüz/yetim çocuk faydalanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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