Engellilere yönelik eğitim desteği artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Aylık 6.100 TL

30 Ocak 2025 09:46 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:56

Özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere sağlanan destek eğitiminin devlet tarafından karşılanacak tutarı belirlendi. Bu yıl, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 6.100 lira, grup eğitimi için ise 1.708 lira destek sağlanacak.

Engelli destekleri arttı! Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon için 4 bin 692 lira verilecek

Engelli destekleri arttı! Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon için 4 bin 692 lira verilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ GÜNCELLENDİ

Yeni düzenlemeye göre, 2025 yılı itibarıyla özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere sağlanan destek eğitiminin devlet tarafından karşılanacak kısmı güncellendi. Bireysel eğitim için belirlenen aylık destek tutarı KDV hariç 6 bin 100 lira olurken, grup eğitimi için bu tutar 1078 lira olarak açıklandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Belirlenen bu destek miktarları, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak olup, belirlenen sınırları aşan eğitim ücretleri ise ilgili bireyler tarafından ödenecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.