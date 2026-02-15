Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Entertech İstanbul Teknokent "Yılın Enleri"ni ödüllendirdi

Entertech İstanbul Teknokent tarafından girişimcilik ekosistemine değer katan firma ve kurumların ödüllendirildiği “Yılın Enleri” sahiplerini buldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Entertech İstanbul Teknokent
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 11:23

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ortaklığında faaliyet gösteren Entertech İstanbul Teknokent'in akademi-sanayi iş birliğini güçlendiren, yüksek katma değerli teknoloji üretimini teşvik eden ve uluslararası pazarlara açılma potansiyeli taşıyan girişimleri ödüllendirdiği etkinlik, bu yıl “Girişimleriyle Yarınları Aydınlatanlar” temasıyla gerçekleştirildi.

Entertech İstanbul Teknokent "Yılın Enleri"ni ödüllendirdi

Ödül törenine; İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Entertech İstanbul Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü ve Entertech İstanbul Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Aydın, Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Kasapoğlu ve davetliler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, iki üniversitenin birlikteliğinden doğan Entertech’in, girişimciler için güçlü bir mentorluk ve rehberlik yapısı sunduğunu söyledi.

Bu yapının yalnızca fikir aşamasındaki girişimleri değil, ölçeklenme sürecine giren projeleri de kapsayacak şekilde tasarlandığını belirten Zülfikar, girişimlerin sürdürülebilir biçimde büyümeleri ve yatırımcılarla buluşmaları için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da üniversite temelli girişimciliğin ve akademik bilginin ekonomik değere dönüşmesindeki önemine dikkati çekti.

Entertech İstanbul Teknokent "Yılın Enleri"ni ödüllendirdi

Entertech İstanbul Teknokent’i üniversitelerin küresel ölçekteki doğal uzantısı olarak konumlandırdıklarını bildiren Aydın, “Amsterdam ve Londra’da açtığımız ofisler, bu uluslararası bağlantı vizyonunun somut göstergeleridir. Bugün Türkiye’nin en iyi teknokentleri arasında yer alıyorsak, bu başarı akademisyenlerimizin üretkenliği ve Entertech ekosisteminin ortak emeğinin sonucudur.” dedi.

“GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNE KATKI SUNUYORUZ”

Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Kasapoğlu ise teknokentlerin yalnızca AR-GE faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlar olmadığını, aynı zamanda yatırım, ölçeklenme ve küresel büyüme odaklı ekosistemleri olduğunu vurguladı.

Entertech İstanbul Teknokent olarak üniversitelerin bilgi birikimini, girişimciliğin hızı ve sermayenin gücüyle buluşturarak küresel ölçekte değer üreten, sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi inşa etmeyi hedeflediklerini ifade eden Kasapoğlu, Entertech İstanbul Teknokent’in Türkiye’nin teknoloji üretim kapasitesine ve girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir büyümesine katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Entertech İstanbul Teknokent "Yılın Enleri"ni ödüllendirdi

Gecede, konuşmaların ardından “Entertech İstanbul Teknokent Yılın Enleri Ödülleri” sahiplerini buldu. Yatırım başarısı, akademik girişimcilik, ihracat performansı ve sürdürülebilir etki alanlarında üstün başarı gösteren 24 kategorideki toplam 39 firmaya ödül verildi.

ETİKETLER
#girişimcilik
#Yenilikçilik
#Entertech İstanbul Teknokent
#Teknoloji Üretimi
#Akademi Sanayi İş Birliği
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.