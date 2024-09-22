EPDK açıkladı! İşte 2025'te uygulanacak elektrik iletim ek ücreti

22 Eylül 2024 10:01 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 10:02

EPDK, 2025'te uygulanacak elektrik iletim ek ücretini açıkladı. Uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ’ın (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi olacak. EPDK’nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Enerji​ Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), 2025​ yılında uygulanacak iletim ek ücretini duyurdu. 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ’ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

EPDK​, 2025 İLETİM EK ÜCRETİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 2025 yılı için iletim ek ücretini, geçen yıl olduğu gibi, Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin ‰5’i (binde 5) olarak belirledi. Karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

EPDK’nın Resmi Gazete’de yayımladığı karara göre, TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25’ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

ELEKTRİK İLETİM BEDELİ NEDİR?

Enerjinin şehirde evlere kadar dağıtılmasını sağlayan şirkete ödenen bedeldir. Enerjinin yüksek gerilim hatları ile şehirlerarası mesafelere ulaşmasını sağlayan şirkete ödenen iletim bedeli, sayaçları okuyan şirkete ödenen bedel, kayıp veya kaçak bedeli olarak tanımlanır.