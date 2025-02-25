Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji sektörüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Elektrik faturalarında yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, devletin enerji sübvansiyonlarına yönelik yaklaşımını vurguladı.

"SÜBVANSİYONUN ADİL DAĞITILMASI ÖNEMLİ"

Yılmaz, devletin elektrik tüketimine sağladığı desteğin adil ve dengeli olması gerektiğine dikkat çekerek, "Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin? Asgari ücretle çalışan vatandaşımızın ihtiyacını devlet karşılıyor ama lüks içinde yaşayanların da aynı destekten yararlanması adil değil. Aynı şekilde, milyonlarca lira değerinde elektrikli araç kullananların enerjisi de sübvanse edilmemeli. Bu tür sübvansiyonlar, yatırımları da olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.



EPDK Başkanı, sübvansiyon konusunda belirlenen sınırların önemine vurgu yaparak, yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerindeki elektrik tüketiminin desteklenmemesinin doğru bir karar olduğunu belirtti. Bu sayede adil bir dağılım sağlanacağını ifade eden Yılmaz, yüksek elektrik tüketen kesimlerin gerçek maliyetleri ödemesi gerektiğini söyledi.

"ELEKTRİĞE ZAM YAPILMADI"

Elektrik fiyatlarına yönelik iddialara da cevap veren Yılmaz, "Elektriğe zam yapılmadı, ancak fazla tüketenler maliyetlerini karşılamak zorunda. Aksi takdirde, sizin vergileriniz, benim vergilerim başkalarının elektrik faturasını ödemiş olur" dedi.



"DEPOLAMALI GES DÜZENLEMESİ SEKTÖR GÖRÜŞLERİYLE YAPILDI"

Güneş enerjisi yatırımlarına yönelik depolamalı GES başvurularına dair konuşan Yılmaz, bu alandaki düzenlemelerin bir gecede yapılmadığını belirtti. Tüm piyasa oyuncularının görüşlerinin alındığını dile getiren Yılmaz, düzenlemelerin sektör dinamikleri gözetilerek hayata geçirildiğini ifade etti.