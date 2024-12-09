EPDK'dan 5 iddia hakkında yalanlama geldi! "İddialar enerji alanındaki cehaleti ortaya koymakta"

09 Aralık 2024 15:20 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:22

EPDK, kamuoyunu yanıltan 5 iddia hakkında yalanlama geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, depolamalı RES/GES önlisans başvuruları ile ilgili iddialara cevap verdi.

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EPDK, kamuoyunda dolaşıma sokulan 5 iddiayı, hakkında teker teker açıklama yaparak yalanladı. Ortaya atılan “EPDK yönetiminin depolamalı RES/GES önlisans başvuruları ile milyarlarca dolarlık vurgun yaptığı ve rant dağıttığı” iddiaları ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

EPDK'DAN YANILTICI 5 İDDİA HAKKINDA YALANLAMA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), depolamalı RES/GES önlisans başvuruları ile ilgili iddiaları yalanladı.

Açıklamada iddialar 5 madde şeklinde şöyle yalanlandı;

İddia 1: EPDK bir gecede yönetmelik çıkardı, kimsenin haberi olmadan önlisansları dağıttı

Öncelikle EPDK’nın bir gecede yönetmelik çıkarması ve bunu Resmi Gazete’de yayımlatarak yürürlüğe sokması mümkün değildir zira bu durum yasalarımıza ve ilgili mevzuatımıza aykırıdır.

İddia 2: EPDK yönetimi yakınlarına önlisans vermek için sadece online başvuruları kabul etti. Belgelerini hazırlamak isteyen yatırımcılara yeterince süre tanınmadı.

Kurumumuza yapılan önlisans başvuruları depolamalı yatırımlar konusunun gündemde dahi olmadığı Mayıs 2019 tarihinden beri online olarak yapıldığı tüm sektör oyuncuları tarafından bilinmektedir. Yani önlisans başvuruları yatırımcıların kırtasiye ile uğraşmasını ve zaman kaybetmesini önlemek için 5 buçuk yıldır online olarak alınmaktadır. Önlisans sürecinde istenen belgeler ise 10 yılı aşkın bir süredir kurumumuzun internet sitesinde yer almaktadır. Yine bu durum da tüm sektör oyuncuları tarafından bilinen bir gerçektir.

İddia 3: EPDK 19 Kasım’daki yönetmelik değişikliği ile depolamalı RES/GES yatırımları için önlisans vererek yetkisini aştı. Enerji Bakanı bu duruma kızgın olduğu için yeni ihaleye çıktı.

5 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe giren kanunla kurumumuza görev olarak verilen depolamalı RES/GES yatırımlarına ilişkin ön lisans sürecinde bir yetki aşımı kesinlikle söz konusu değildir.

İddia 4: Türkiye, kurulu gücünün yarısı kadar elektrik tüketebiliyorken EPDK elektrikte kurulu gücü artırmaya karar vermiştir.

Elektrikte kurulu güç ile tüketim arasında mukayese yapılması kötü niyetli bir çabadır ve enerji alanındaki cehaleti de ortaya koymaktadır. Kurulu gücü arttırmaya karar verildiği iddia edilen kaynaklar “yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdır” ve bu kaynaklar enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Zira teknik yönden kurulu gücün emreamade olması yani istenildiğinde tüketime hazır olması gibi önemli bir kriter de söz konusudur.

İddia 5: Cumhurbaşkanı’nın gideceğini anlayan EPDK yönetimi acele ile 6 dolar-centlik lisans tarifesi kapsamında önlisans dağıttı. Bu rakam 3,375 dolar-cent olabilirdi. Bu fark sebebi ile elektriğe 30 yıl içerisinde 129,6 milyar dolarlık fatura ödenecek. Bu rakam 56 milyar dolar daha düşük olabilirdi? EPDK yönetimi 56 milyar dolarlık vurgun yaptı.

1 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen 6 dolar-cent’lik tarife EPDK tarafından belirlenmemiştir. Enerji sektörü ile asgari düzeyde ilgisi olanların bileceği üzere anılan düzenleme 01/07/2021 tarihinden 31/12/2030 tarihine kadar işletmeye girecek olan YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak fiyatları ve süreleri kapsamaktadır. Bu fiyatların ve sürelerin belirlenmesi EPDK’nın görev alanında değildir ve EPDK’nın bu alanda fiyat ve süre belirleme yetkisi de yoktur.