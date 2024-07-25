Erdoğan sert çıktı, belediye borçları gündem oldu! Bakan Işıkhan sosyal medyadan paylaştı: İşte en borçlu belediyeler

25 Temmuz 2024 15:56 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:14

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından gündeminden üst sıralarında yer alan SGK'ya borçlu belediyeler hakkında açıklama yaptı. Bakan Işıkhan "Belediyelerin SGK’ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP’li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından en borçlu 5 belediyeyi açıklayan Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

BORÇ MİKTARI BELLİ OLDU

Belediyelerin SGK’ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP’li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor. SGK’ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik.

Türkiye genelinde belediyelerin SGK’ya olan toplam prim borcu 96 Milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu borçların %67,7’si tek başına CHP’li belediyelere ait.

BİR AN EVVEL ÖDEYİN

SGK’ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 5 Milyar 751 Milyon TL’dir. Belediyeyi 2019’da AK Parti’den devraldığında borcu 225 Milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla “seçim oldu” diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur.

CHP’li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor.

İşte en borçlu 5 belediye