Erken emekli olmak isteyenler için son fırsat: Asgari ücret 2025 zammıyla tam 23 bin TL artacak! Ucuz emeklilik yolunu kaçırmayın

16 Ekim 2024 09:54 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:55

Gelecek yıl için geçerli olan günlük borçlanma tutarı, asgari ücretin alt ve üst sınırlarına göre değişecek. Daha düşük maliyetle borçlanma yapmak hem de eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler için zaman daralıyor. Doğum borçlanmasında örnek ödeme tablosu 2025 asgari ücret zammı tahminleriyle yeniden şekillendi. İşte erken emeklilik için borçlanma maliyetlerinde yeni hesap.

Asgari ücret 2025 zammı için masada yazılacak ilk rakam sızdırıldı! Komisyon pazarlığı bu tutardan yapacak

Asgari ücret 2025 zammı için masada yazılacak ilk rakam sızdırıldı! Komisyon pazarlığı bu tutardan yapacak

Askerlik borçlanması​ ve doğum borçlanması​, emeklilik​ süresini öne çekmek isteyenler için önemli konular arasında yer alıyor. 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücret​ zam oranının belirlenmesiyle bu maliyetlerde de artış yaşanacak. Erken emekli olmak isteyenler için 1 Ocak’tan itibaren ödenecek rakam artacak. Doğum borçlanması, borçlanılacak gün sayısına göre belirlenirken, her bir gün için ödenecek tutar asgari ücretin yüzde 32’si oranında hesaplanıyor. İşte 2025 asgari ücret zammı tahminleriyle borçlanma maliyetlerindeki artış tutarı.

YENİ ASGARİ ÜCRET ÖDEMELERİ DE ARTIRACAK

Yeni asgari ücret ile birçok ödeme de zamlanacak. Kalem kalem artışlar 2025 yılı asgari ücret zammının ardından uygulanmaya başlanacak. Asgari ücret tutarının belirlenmesiyle değişecek ödeme ve gelir kalemleri şöyle;

ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

İşsizlik maaşı

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı

Askerlik ve doğum borçlanması

Yurt dışı borçlanması

İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı

Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği

Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği

Stajyer ücreti

DOĞUM BORÇLANMA MALİYETİ NE KADAR ZAMLANACAK 2025?

Askerlik borçlanması tutarı ve doğum borçlanması tutarı, her yıl güncellenen brüt asgari ücretin belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanır. Bu borçlanmalar, günlük brüt asgari ücretin %32’si ile bu tutarın 7,5 katı arasında bir miktar olabilir.

2024 yılında askerlik ve doğum borçlanması için ödenmesi gereken minimum tutar 213 TL, maksimum tutar ise 1600 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılında asgari ücretin en az yüzde 30 oranında zamlanacağı tahmin edildi. Bu hesaba göre Erken emekli olmak isteyenler için 1 Ocak’tan itibaren ödenecek doğum borçlanması 2025 maliyetleri en az 23 bin TL artacak.

Hem daha düşük maliyetle borçlanma yapmak hem de eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlerin bunun için elini çabuk tutması gerekiyor. Borçlanma maliyetleri yükseleceği için 2024 yılı bitmeden doğum borçlanması yaparak avantaj elde etmek mümkün.

DOĞUM BORÇLANMASI EMEKLİ MAAŞINI NE KADAR ARTIRIR?

Borçlanmada ödeyeceğiniz matrahı elinizden geldiğince yüksek tutmanız, aylığınızı artırmada olumlu etki yapar.

Özellikle 2000 öncesi doğumlarda matrahın yüksek olmasında fayda var. Borçlanacağınız doğumunuz 2008/Ekim ve sonrası bir tarihteyse, borçlanacağınız her yıl için aylığınızda %2'lik bir artış olur.

ÇOCUK DOĞUNCA EMEKLİLİK YAŞI DÜŞER Mİ?

Doğumdan sonraki süreler borçlanılabildiği için sigorta girişi geri gitmez ve emeklilik için avantaj söz konusu olmaz. Dolayısıyla, doğum borçlanması yapan kadın sigortalı daha önce hangi koşullara tabi olarak emekli olacaksa, yine aynı koşullar üzerinden emekli olabilir. Emeklilik koşullarında bir değişiklik olmaz.

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Yeni doğum yapmış annenin sigorta giriş tarihinin doğumdan önce yapılmış olmalıdır.

Kadın işçi doğum yaptıktan sonra sigorta priminin ödenmemesi gerekir.

Annenin borçlanma hakkı kazanması için işe gitmediği sürede çocuğunun sağ olarak doğup hayatta kalmış olması şartı bulunur.

Doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süre için yapılabilir.

Her doğumda en fazla 720 günlük süre borçlanılabilir.