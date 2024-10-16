Erken emekli olmak isteyenler için son fırsat: Asgari ücret 2025 zammıyla tam 23 bin TL artacak! Ucuz emeklilik yolunu kaçırmayın
Gelecek yıl için geçerli olan günlük borçlanma tutarı, asgari ücretin alt ve üst sınırlarına göre değişecek. Daha düşük maliyetle borçlanma yapmak hem de eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler için zaman daralıyor. Doğum borçlanmasında örnek ödeme tablosu 2025 asgari ücret zammı tahminleriyle yeniden şekillendi. İşte erken emeklilik için borçlanma maliyetlerinde yeni hesap.
Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması, emeklilik süresini öne çekmek isteyenler için önemli konular arasında yer alıyor. 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücret zam oranının belirlenmesiyle bu maliyetlerde de artış yaşanacak. Erken emekli olmak isteyenler için 1 Ocak’tan itibaren ödenecek rakam artacak. Doğum borçlanması, borçlanılacak gün sayısına göre belirlenirken, her bir gün için ödenecek tutar asgari ücretin yüzde 32’si oranında hesaplanıyor. İşte 2025 asgari ücret zammı tahminleriyle borçlanma maliyetlerindeki artış tutarı.
YENİ ASGARİ ÜCRET ÖDEMELERİ DE ARTIRACAK
Yeni asgari ücret ile birçok ödeme de zamlanacak. Kalem kalem artışlar 2025 yılı asgari ücret zammının ardından uygulanmaya başlanacak. Asgari ücret tutarının belirlenmesiyle değişecek ödeme ve gelir kalemleri şöyle;
ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?
- İşsizlik maaşı
- Asgari ücretlinin kıdem tazminatı
- Askerlik ve doğum borçlanması
- Yurt dışı borçlanması
- İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi
- Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
- 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı
- Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği
- Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği
- Stajyer ücreti
DOĞUM BORÇLANMA MALİYETİ NE KADAR ZAMLANACAK 2025?
Askerlik borçlanması tutarı ve doğum borçlanması tutarı, her yıl güncellenen brüt asgari ücretin belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanır. Bu borçlanmalar, günlük brüt asgari ücretin %32’si ile bu tutarın 7,5 katı arasında bir miktar olabilir.
2024 yılında askerlik ve doğum borçlanması için ödenmesi gereken minimum tutar 213 TL, maksimum tutar ise 1600 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılında asgari ücretin en az yüzde 30 oranında zamlanacağı tahmin edildi. Bu hesaba göre Erken emekli olmak isteyenler için 1 Ocak’tan itibaren ödenecek doğum borçlanması 2025 maliyetleri en az 23 bin TL artacak.
Hem daha düşük maliyetle borçlanma yapmak hem de eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlerin bunun için elini çabuk tutması gerekiyor. Borçlanma maliyetleri yükseleceği için 2024 yılı bitmeden doğum borçlanması yaparak avantaj elde etmek mümkün.
DOĞUM BORÇLANMASI EMEKLİ MAAŞINI NE KADAR ARTIRIR?
Borçlanmada ödeyeceğiniz matrahı elinizden geldiğince yüksek tutmanız, aylığınızı artırmada olumlu etki yapar.
Özellikle 2000 öncesi doğumlarda matrahın yüksek olmasında fayda var. Borçlanacağınız doğumunuz 2008/Ekim ve sonrası bir tarihteyse, borçlanacağınız her yıl için aylığınızda %2'lik bir artış olur.
ÇOCUK DOĞUNCA EMEKLİLİK YAŞI DÜŞER Mİ?
Doğumdan sonraki süreler borçlanılabildiği için sigorta girişi geri gitmez ve emeklilik için avantaj söz konusu olmaz. Dolayısıyla, doğum borçlanması yapan kadın sigortalı daha önce hangi koşullara tabi olarak emekli olacaksa, yine aynı koşullar üzerinden emekli olabilir. Emeklilik koşullarında bir değişiklik olmaz.
DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?
- Yeni doğum yapmış annenin sigorta giriş tarihinin doğumdan önce yapılmış olmalıdır.
- Kadın işçi doğum yaptıktan sonra sigorta priminin ödenmemesi gerekir.
- Annenin borçlanma hakkı kazanması için işe gitmediği sürede çocuğunun sağ olarak doğup hayatta kalmış olması şartı bulunur.
- Doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süre için yapılabilir.
- Her doğumda en fazla 720 günlük süre borçlanılabilir.