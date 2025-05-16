Erken emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun yüksek maliyet için uyardı

EYT kapsamına giren herkes avantajlı bir şekilde erken emekli olamıyor. Özellikle eksik primi olanlar için EYT bazen daha maliyetli ve geç emeklilik anlamına geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun erken emeklilik şartlarına dikkat çekti.

8-9-1999 tarihine kadar sigortalı olan tüm EYT'lilerin bu haktan yararlanamadığını ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 8-9-1999 tarihine kadar sigorta başlangıcı olup, ilk işe başlama tarihine göre SSK'da 5000-5975 günü tamamlayan, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında kadınlar 7200 gün, erkekler 9000 günü tamamlamışlar ise sorun olmadığını ancak bu durumda olan kişiler yaş şartı olmadan EYT kapsamında emekli olabileceğini söyledi.

İLK İŞE BAŞLAMA TARİHİ ÖNEMLİ

Erdursun, "8-9-1999 tarihine kadar sigorta başlangıcı olup eksik günü olan ve SSK'dan 3600, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından 5400 günü tamamlayarak emekli olacak olan kişilerde EYT ile yaş konusunda bir değişiklik olmadı. 8-9-1999 tarihine kadar sigorta başlangıcı olup SSK'dan 3600 günle kadınların 58, erkeklerin 60 yaşı değiştirilmedi. Yani EYT yasası çıkmamış olsaydı bu kişiler zaten bu yaşta emekli olacaklardı. Bu durumda olanlar ilk işe başlama tarihlerine göre EYT'li ancak EYT'nin emeklilikte kendilerine sağladığı bir avantaj maalesef yok." dedi.





Erdursun şu sözlerle devam etti;

"Hatta bu kişinin 2 çocuk için toplu olarak ödeyeceği 399.442 TL'yi ödemeden, bu parayı faizde değerlendirse aylık getirisi 14.146 TL oluyor. Bu kişi her ay paranın getirisinin 8.321 TL'sini isteğe bağlı prim olarak ödeyip, kalan parayı ana paraya ekleyerek hem primlerini tamamlar, bu süreçte sağlıktan yararlanır, ana parasını kaybetmez ve EYT'ye göre daha erken emekli olur."