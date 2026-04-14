Erken emeklilik gelecek mi kademeli emeklilikte son durum ne?

Erken emeklilik beklentisiyle gündemde kalmaya devam eden kademeli emeklilik, 2026 Nisan itibarıyla tekrar yoğun biçimde araştırma konusu oldu. 1999 sonrası sigortalı çalışanları içine alması öngörülen düzenleme için gözler yeni bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına çevrilmiş durumda. Kademeli emeklilik modeline dair beklentiler sürerken, çalışanlar olası bir düzenlemenin kapsamının ne olacağı ve hangi tarihte yürürlüğe girebileceği konusunda yapılacak açıklamalara kilitlendi.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM NE?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına eriştiklerinde kısmen emekli olabilmelerine imkân tanıyan bir sistemdir. Kademeli emekliliğe ilişkin şartlar, sigortalılık statüsüne ve işe giriş tarihine göre farklılık gösterir. 2000 yılı sonrasını kapsayan kademeli emekliliğe dair gündemde yeni bir çalışma yer almıyor.

2000 SONRASI ÇALIŞANLARI İÇİNE ALACAK MI?

EYT’den yararlanamayan ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta kaydı yapılan çalışanlar, kademeli emeklilik yönündeki taleplerini kamuoyuna taşımayı sürdürüyor. Bu kesim, yaş kriterlerinin daha esnek hâle getirilmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını istiyor. Resmî kanun teklifleri gündeme gelmiş olsa da şu ana kadar uygulanabilir nitelikte bir karar alınmış değil. Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada emeklilik sisteminde herhangi bir değişiklik planlanmadığını ifade etmişti.