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 | İrem Çınar

Erken emeklilik geliyor! Milyonlarca kişi yararlanacak: Bağ-Kur'lu esnafın beklediği düzenleme yolda

Hükümet, küçük esnaf ve ev kadınlarını sevindirecek sosyal güvenlik düzenlemelerini yıl sonuna kadar devreye almayı planlıyor. Bağ-Kur’lular için prim gün sayısı SSK ile eşitlenerek 7.200 güne düşürülecek, ev kadınlarının sigorta prim yükünün üçte birini ise devlet karşılayacak.

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 09:40

Hükûmet, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde verilen sözler doğrultusunda, sosyal güvenlik alanında iki önemli düzenlemeyi yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi hedefliyor. Yapılacak değişiklikler, özellikle küçük esnaf ve ev kadınlarını yakından ilgilendiriyor.

Erken emeklilik geliyor! Milyonlarca kişi yararlanacak: Bağ-Kur'lu esnafın beklediği düzenleme yolda

KÜÇÜK ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Planlanan düzenlemelerin ilki, Bağ-Kur kapsamında bulunan küçük esnafın emeklilik şartlarını iyileştirmeye yönelik olacak. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; kuaför, manav, tesisatçı, pazarcı gibi küçük ölçekli işletme sahiplerinin emekli olabilmesi için gerekli olan prim gün sayısı 9 binden 7.200 güne indirilecek. Bu sayede Bağ-Kur'lular, SSK'lılarla aynı şartlarda emekli olma hakkına sahip olacak. Düzenlemeden yaklaşık bir milyon esnafın yararlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim döneminde duyurduğu bu vaadin, ev kadınlarına yönelik yapılacak çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Erken emeklilik geliyor! Milyonlarca kişi yararlanacak: Bağ-Kur'lu esnafın beklediği düzenleme yolda

EV KADINLARINA DEVLETTEN PRİM DESTEĞİ

Gündemdeki bir diğer önemli başlık ise milyonlarca ev kadınını yakından ilgilendiriyor. Ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine katılımını artırmaya yönelik hayata geçirilmesi planlanan yeni sisteme göre, isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödeyen ev kadınlarının yükü hafifletilecek. Devlet, ödenen primlerin üçte birini karşılayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu uygulamanın maliyeti ve etkilerine ilişkin analiz çalışmalarına devam ediyor.

Erken emeklilik geliyor! Milyonlarca kişi yararlanacak: Bağ-Kur'lu esnafın beklediği düzenleme yolda

Yeni sistemle birlikte, sigortalı ev kadınları sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca, evde engelli birey bulunması ya da çocuk sayısı gibi özel durumlar dikkate alınarak ek haklar sağlanması, özellikle yıpranma hakkı gibi avantajların gündeme alınması da planlanıyor.

Bu düzenlemenin Temmuz ayı sonuna kadar Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda değerlendirilmesi, ardından Meclis’e sunularak yıl bitmeden yasalaşması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Bağ-Kur'da 7200 gün kimleri kapsıyor?
SGK' da SSK – Bağ-Kur prim eşitleme gerçekleşirse, Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşecek. Düzenleme yapıldığı takdirde Bağ-Kur'lular, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı elde edebilecek.
ETİKETLER
#esnaf
#erken emeklilik
#Kadının Erken Emekliliği
#Küçük Esnaf
#Ekonomi
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