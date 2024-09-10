Erken emeklilik için SGK'dan hamle: Yeni listeyi duyurdu! Bu kişiler emeklilik başvurusu yapabilir

10 Eylül 2024 10:10 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:47

Malulen emeklilik şartları kapsamında değerlendirilen hastalıklar güncellendi. SGK malulen emeklilik kapsamına girebilecek yeni hastalık listesini duyurdu. Sağlık durumu bozulan veya rapor alan bireyler için erken emeklilik fırsatı için SGK çağrısını yeniledi. İşte İşte malulen emekliliğe tabi olan hastalıklar.

SSK ve Bağkur'dan emekli olacaklar dikkat! SGK Uzmanı yüksek emekli maaşı için tüyo verdi

SSK ve Bağkur'dan emekli olacaklar dikkat! SGK Uzmanı yüksek emekli maaşı için tüyo verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan erken emeklilik açıklaması geldi. SGK, malulen emekliliğe tabi hastalıkların listesini açıkladı. Sağlık sorunları nedeniyle çalışmakta zorlanan vatandaşlar için erken emeklilik seçenekleri düzenlendi. Bu hastalıklardan muzdarip olanlar erken emeklilik için başvurabilir.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Bazı hastalıklar veya iş kazaları sonucu kişi malul duruma düşebilir. Kişinin çalışma hayatını sürdüremeyecek durumda olması halinde emekli olmak için SGK özel şartları devreye girer.

SGK tarafından kişiye tanınan bu hak, genellikle malulen emeklilik ve engelli hakları olarak adlandırılan iki ana gruba ayrılıyor.

Malulen emeklilik için çalışma gücünde ve meslekte kazanma gücünde en az yüzde 60 oranında bir kayıp olması gerekiyor.

Ayrıca çalışanların 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 gün prim gününü doldurması gerekiyor.

MALULEN EMEKLİLİĞE TABİ OLAN HASTALIKLAR

SGK, malulen emekliliğe tabi hastalıkların listesini açıkladı. Ancak her türlü hastalık durumu malulen emekliliği gerektirmiyor. Sadece belirli hastalıklar bu kapsam içinde sayılıyor.

Malulen emekliliğe tabi olan hastalıklar şöyle;

Kanser * Epilepsi * Parkinson hastalığı * Beyin tümörleri * Behçet hastalığı * Organ nakli (kemik iliği hariç) * AIDS * Tüberküloz * Siroz * Zeka geriliği * Şizofreni * Bipolar bozukluk * Multipl skleroz (MS) * Serebral palsi * Felç * Uzuv kayıpları * Demans * Görme kaybı

YÜZDE 40 RAPORLA MALULEN EMEKLİ OLUNUR MU?

Malulen emekli olma şartı olarak da işe girmeden evvel en az yüzde 60 oranından az hastalık veya rahatsızlığınız olup da sonrada bu oranın yüzde 60 veya daha fazla oranda olması aranıyor.

MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?

Malulen emeklilik için gerekli belgeler şöyle;

Aylık gelir belgesi, işten ayrılış bildirgesi, malullük mevcudiyetine ilişkin belge.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN RAPOR NEREDEN ALINIR?

Bu durumun tespiti için bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezlerinin ilgili servislerine bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. İlgili servislerce, durum bildirir sağlık kurulu raporlarının temin edileceği yetkili hastanelere sevk işlemi gerçekleştirilir.