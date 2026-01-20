Yeni erken emeklilik düzenlemesi! Hangi meslekler dahil edildi? İşte SGK'nın aradığı şartlar

AĞIR İŞLERDE 8 YILA ÇIKABİLİYOR

Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir işte 12 ay çalışan kişinin primi 360 gün yerine 450 gün olarak işleniyor. Kazanılan ilave sürenin emeklilik yaş haddinden de düşürülebildiği, biriken sürelerin emeklilik yaşını 5 yıla kadar, bazı çok ağır işlerde ise 8 yıla kadar erkene çekebildiği belirtildi. Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için en önemli iki kriter; prim gün sayısı ve yaş. Normal şartlarda bu iki kriteri doldurmak on yıllar sürerken, bazı meslekler doğaları gereği insan ömründen ve sağlığından daha fazla götürüyor. Devlet, bu adaletsizliği gidermek için "Yıpranma Payı" sistemini devreye sokmuştu.