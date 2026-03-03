Eşel mobil sistemi nedir? Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından gündeme geldi

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından petrol fiyatlarında büyük artış yaşanıyor. Duetsche Bank ve JP Morgan analistleri tarafından açıklanan bilgilere göre Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı her günün petrolü 120 dolara, uzun süreli bir belirsizliğin ise 200 dolara taşabileceği öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından petrol fiyatlarında yaşanan olağandışı yükselin enflasyon ve tüketici üzerindeki etkisi ise titizlikle inceleniyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan ve Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre fahiş artışın vatandaşa yansımaması için eşel mobil sistemi tekrardan gündeme alındı. Vatandaşlar tarafından eşel mobil sistemi nedir, ne demek, ne anlama geliyor sorularının cevapları araştırılıyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi akaryakıt fiyatlarında yaşanan dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla uygulanıyor. Eşel mobil sistemi kapsamında petrol fiyatlarındaki artış miktarı, ÖTV'den düşürülüyor. Böylelikle akaryakıt fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansıtılmıyor. Söz konusu sistem devreye alınırsa 4 Mart 2026 Çarşamba günü gelmesi beklenen 6,69 TL'lik zammın tamamı veya bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Böylece vatandaş yaşanan bu olumsuz durumdan korunmuş olacak. Aynı zamanda dezenflasyon süreci de artan fiyatlar karşısında korunacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DAHA ÖNCE DE UYGULANMIŞTI

Türkiye'de eşel mobil sistemi daha önce 17 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmişti. Ancak 2021 yılının son çeyreğinden eşel mobil sistemi yürürlükten kaldırılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL 3 MART

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 58.40 TL

Motorin: 60.40 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 58.24 TL

Motorin: 60.24 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 59.34 TL

Motorin: 61.50 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 59.62 TL

Motorin: 61.77 TL

LPG: 30.09 TL