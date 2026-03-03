Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Hüseyin Bahcivan

Eşel mobil sistemi nedir? Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından gündeme geldi

Eşel mobil sistemi ne demek, ne anlama gelir sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ABD-İsrail-İran savaşının ardından enerji piyasalarında kırmızı alarm verildi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından brent petrolün fiyatı 80 dolar seviyesini aştı. Yaşanan enerji krizinden dolayı yarın pompaya 6,69 TL'lik dev bir zammın gelmesi bekleniyor. Yapılan zam ile birlikte motorin fiyatı 70 lira sınırına yaklaşacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması için çalışmalar başlatıldı. Peki eşel mobil sistemi nedir, ne anlama geliyor, ne demek? İşte eşel mobil sisteminin detayları...

Eşel mobil sistemi nedir? Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından gündeme geldi
Haber Merkezi
03.03.2026
03.03.2026
İran'ın 'nı kapatmasının ardından petrol fiyatlarında büyük artış yaşanıyor. Duetsche Bank ve JP Morgan analistleri tarafından açıklanan bilgilere göre Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı her günün petrolü 120 dolara, uzun süreli bir belirsizliğin ise 200 dolara taşabileceği öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından petrol fiyatlarında yaşanan olağandışı yükselin ve tüketici üzerindeki etkisi ise titizlikle inceleniyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan ve Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre fahiş artışın vatandaşa yansımaması için tekrardan gündeme alındı. Vatandaşlar tarafından eşel mobil sistemi nedir, ne demek, ne anlama geliyor sorularının cevapları araştırılıyor.

Eşel mobil sistemi nedir? Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından gündeme geldi

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi fiyatlarında yaşanan dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla uygulanıyor. Eşel mobil sistemi kapsamında petrol fiyatlarındaki artış miktarı, ÖTV'den düşürülüyor. Böylelikle akaryakıt fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansıtılmıyor. Söz konusu sistem devreye alınırsa 4 Mart 2026 Çarşamba günü gelmesi beklenen 6,69 TL'lik zammın tamamı veya bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Böylece vatandaş yaşanan bu olumsuz durumdan korunmuş olacak. Aynı zamanda dezenflasyon süreci de artan fiyatlar karşısında korunacak.

Eşel mobil sistemi nedir? Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından gündeme geldi

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DAHA ÖNCE DE UYGULANMIŞTI

Türkiye'de eşel mobil sistemi daha önce 17 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmişti. Ancak 2021 yılının son çeyreğinden eşel mobil sistemi yürürlükten kaldırılmıştı.

Eşel mobil sistemi nedir? Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından gündeme geldi

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL 3 MART

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 58.40 TL

Motorin: 60.40 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 58.24 TL

Motorin: 60.24 TL

LPG: 29.69 TL

Eşel mobil sistemi nedir? Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından gündeme geldi

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 59.34 TL

Motorin: 61.50 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 59.62 TL

Motorin: 61.77 TL

LPG: 30.09 TL

