Eski Devlet Bakanı gün vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı ek zammı açıklayacak
Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, emekli maaşı 12.500 civarında olan ve son zamdan faydalanamayan emeklilere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iyileştirme yapılacağını iddia etti.
Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, katıldığı bir TV programında emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.
Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta emeklileri kapsayan ek zam açıklayacağını yönünde kulis bilgisi paylaştı.
GÜN VEREREK ZAMMI AÇIKLADI
Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada "Ezdirmeyiz" ifadesini kullanarak, bu açıklamanın işaretini verdiğini belirtti.
Türker'in açıklaması şu şekilde:
"Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugünkü konuşmasından "Ezdirmeyiz" lafından anladığım kadarıyla ya haftaya salı günü ya da çarşamba sabahı Sayın Cumhurbaşkanı bütün ücretlere ek yapılacak. Hani refah payı diyorlar ya refah payını söyleyecek. Emeklilerden bahsediyorum."
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BUGÜN BELLİ OLDU
2024 yılının ilk yarısını kapsayan zamma göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 oranında zam, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73 oranında zam farkı alacak.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının netleşmesi sonrası en düşük emekli maaşına yapılacak zam da bugün netleşti.
Emeklilere ek zam için düzenleme bugün TBMM'ye geldi. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu.