Eski Devlet Bakanı gün vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı ek zammı açıklayacak

17 Temmuz 2024 00:33 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 00:38

İsa Karakaş açıkladı! En düşük emekli maaşı ile ilgili çarpıcı detay: Kök maaşı 10 bin TL olan 27 TL zam aldı

İsa Karakaş açıkladı! En düşük emekli maaşı ile ilgili çarpıcı detay: Kök maaşı 10 bin TL olan 27 TL zam aldı

Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, katıldığı bir TV programında emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta emeklileri kapsayan ek zam açıklayacağını yönünde kulis bilgisi paylaştı.

GÜN VEREREK ZAMMI AÇIKLADI

Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada "Ezdirmeyiz" ifadesini kullanarak, bu açıklamanın işaretini verdiğini belirtti.

Türker'in açıklaması şu şekilde:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugünkü konuşmasından "Ezdirmeyiz" lafından anladığım kadarıyla ya haftaya salı günü ya da çarşamba sabahı Sayın Cumhurbaşkanı bütün ücretlere ek yapılacak. Hani refah payı diyorlar ya refah payını söyleyecek. Emeklilerden bahsediyorum."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BUGÜN BELLİ OLDU

2024 yılının ilk yarısını kapsayan zamma göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 oranında zam, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73 oranında zam farkı alacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının netleşmesi sonrası en düşük emekli maaşına yapılacak zam da bugün netleşti.

Emeklilere ek zam için düzenleme bugün TBMM'ye geldi. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu.