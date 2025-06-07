Esnafa emeklilik müjdesi ne zaman geliyor? TESK Başkanı açıkladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, uzun süredir gündemde olan esnaf ve sanatkarların emeklilikte prim günü eşitsizliğine dikkat çekerek, 7.200 prim günü müjdesinin artık hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Palandöken, “Esnaf 18 saat çalışıyor ama 9 bin günle emekli oluyor. Yanında çalışan 8 saat mesaiyle 7.200 günde emekli oluyor. Bu açık bir adaletsizliktir” dedi.

ESNAF İŞ YAPMASA DA PRİM YATIRMAK ZORUNDA

Palandöken, sosyal güvenlik sistemi içinde norm birliğinin sağlandığını ancak uygulamada ciddi dengesizlikler olduğunu ifade etti. “İşçinin primini patron, memurun primini devlet ödüyor. Ama esnaf, iş yapsa da yapmasa da kendi primini yatırmak zorunda. Üstelik prim gününü doldurmasına rağmen emekli olamıyor, sadece yaş bekliyor. Bu süreçte de ilaç alamıyor, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamıyor” diye konuştu.

7200 GÜN SAYISI DOLDURAN ESNAF FAYDALANSIN

Palandöken’in önerisi, emeklilik için yaş bekleyen esnafın yalnızca sağlık primi ödemesi yapması yönünde. Bu sayede hem sosyal güvenlik sisteminde yük azalacak, hem de esnaflar sağlık hizmetlerinden mağdur edilmeden faydalanabilecek. “7.200 günü dolduran esnaf, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeli. Emekli aylığı almasın ama sağlık hizmeti alsın” çağrısında bulundu.

“YIL SONUNA KADAR BEKLENTİMİZ GERÇEKLEŞSİN”

Palandöken, "Esnaf 18 saat çalışıyor, yanında çalışan 8 saat çalışıyor 7 bin 200 günde emekli oluyor; ancak esnaf 9 bin günde emekli oluyor. Biz bu adaletsizliğin önüne geçilmesini istiyoruz. Dolayısıyla şimdiye kadar ekonomideki sıkıntıların giderilmesiyle ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte, en azından 7 bin 200 güne indirilmesi, norm birliğinin sağlanması, Bağ-Kur'lu çalışanların rahat etmesini ve bu serzenişin ortadan kalkmasını sağlayacak. Bizim talebimiz tahmin ediyorum ki bu yılın sonuna kadar bunun gerçekleşmesi. Hem de bu çalışan kesimin, esnaf ve sanatkârların, tarım sektöründekilerin de bu Bağ-Kur sistemine entegrasyonunun yapılmış olması. Norm birliği dediğimiz zaman üç şey aklımıza geliyor Bağ-Kur, SGK ve Emekli Sandığı. Dolayısıyla bu ayrımcılığın ortadan kalkması için ilgililere bir kez daha bunları iletiyoruz. Daimi görüşüyoruz; ancak bu söylemlerimizin uygulanması, insanları mutlu edecek ve beklentiler bu yönde karşılanmış olacak" diye konuşu.