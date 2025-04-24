Esnek çalışma modeli, maaşlar ve yıllık izinler! İsa Karakaş açıkladı: Yeni düzenlemeler masada

Çalışma hayatında önemli değişiklikler hayata geçiriliyor. Özellikle esnek çalışma modeli başta olmak üzere, çalışanların ücret ve izin haklarına dair yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen bu düzenlemeler, sadece esnek çalışma uygulamalarıyla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda maaşını geç ya da eksik alan çalışanlar için de yeni koruma mekanizmaları getirilecek.

MAAŞINI ZAMANINDA ALAMAYANLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME YOLDA

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda dikkat çeken detaylara yer verdi. Karakaş, mevcut İş Kanunu’nda maaş ödemelerinin gecikmesi durumunda işverene ceza kesilebilmesi için "kast" unsurunun aranması gerektiğini, bu şartın çoğu zaman ispat edilemediğini vurguladı. Bu nedenle çalışanların hak kaybı yaşadığını ifade eden Karakaş, yeni düzenleme ile bu boşluğun giderileceğini belirtti. Yapılacak değişiklikle birlikte, maaşların zamanında ve eksiksiz ödenmemesi durumunda işverene ciddi idari para cezalarının uygulanması hedefleniyor.

RESMİ TATİL ÜCRETLERİ İÇİN NET KURALLAR GELİYOR

Resmi tatillerde çalışanların ücretlerine dair mevcut mevzuatta net ifadeler bulunmadığını belirten Karakaş, bu konuda da yeni bir yasal düzenleme planlandığını duyurdu. Bu sayede, resmi tatil günlerinde çalışan işçilerin haklarının daha açık şekilde korunması amaçlanıyor.

ÇALIŞMA BİÇİMİ VE SÜRELERİ BELGELENECEK

İş Kanunu’ndaki bir diğer eksikliğin, çalışanların ücretlendirme şeklinin (günlük ya da maktu) net şekilde tanımlanmaması olduğunu söyleyen Karakaş, bu konunun da yeni yasa ile açıklığa kavuşturulacağını belirtti. Hem esnek çalışma modeli hem de çalışma sürelerinin belgelenmesi gibi ayrıntılar da yasal güvence altına alınacak.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI GENİŞLİYOR

Yıllık izin düzenlemeleri de kapsam genişletilerek yeniden ele alınıyor. Karakaş’ın verdiği bilgiye göre, üçten fazla çalışanı olan iş yerlerinde çalışan tarım emekçileri ve esnaf sanatkarları da yıllık ücretli izin gibi haklardan faydalanabilecek. Bu düzenleme, Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 2. maddesi doğrultusunda şekillendirilecek.