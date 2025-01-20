Esnek çalışma modeli şekilleniyor: Meslekler tek tek belli oldu: Mesai saatleri kısalıyor mu?

20 Ocak 2025 09:27 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 09:28

Hükümet, milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme için harekete geçti. Yeni çalışma modeliyle esnek çalışmanın hangi iş gruplarını kapsayacağı netleştirilecek, ancak çalışma saatlerinde değişiklik olmayacak.

Hükümetin üzerinde çalıştığı esnek çalışma modeliyle ilgili detaylar netleşmeye başlarken, AK Parti​ yasal düzenleme için harekete geçti. Yeni modelin oluşturulması sürecinde işverenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) bir araya gelinerek piyasanın ihtiyaçları değerlendirilecek. Ancak dikkat çeken bir detay var: Çalışma saatlerinde herhangi bir kısalma öngörülmüyor.

"ÇALIŞMA SAATLERİ KISALMAYACAK"

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, AK Parti kaynakları esnek çalışma modeline ilişkin kamuoyunda yanlış anlaşılmalar olduğunu belirtti. Kaynaklar, "Esnek çalışma denildiğinde ilk akla çalışma saatlerinin kısaltılması geliyor. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Kamuda ya da özel sektörde çalışma saatlerinin kısaltılması planlanmıyor. Esnek çalışma tüm meslek gruplarını kapsamayacak ve sadece belirli meslek dallarına özel bir çerçeve sunacak" ifadelerini kullandı.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİNDE 4 FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

Yeni düzenleme kapsamında uzaktan çalışma​, kısmi zamanlı çalışma, değişken zamanlı çalışma ve akademik eğitim amaçlı çalışma modelleri değerlendiriliyor.

HANGİ MESLEKLER ESNEK ÇALIŞMA MODELİNE DAHİL EDİLECEK?

Esnek çalışma modeli, her meslek grubuna uygulanmayacak. Özellikle kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle dijital çağın getirdiği meslekler için farklı yaklaşımlar öngörülüyor. AK Parti kaynakları, tekstil ve imalat sektörlerinde ara eleman pozisyonları, belirli mühendislik dalları, dijital sektörlerde çalışan meslek grupları, yazılımcılar ve akademik çalışmalar yapan eğitimciler gibi grupların modelin kapsamına alınacağını belirtti.

KİŞİYE ÖZGÜ ESNEK ÇALIŞMA MODELİ

Esnek çalışma, tam zamanlı çalışma yerine yarı zamanlı veya kısa vadeli işleri kapsayacak. Çalışma saatlerinde bir değişiklik öngörülmese de bireysel ihtiyaçlara uygun bir model geliştirilecek. Kapsamın genele yayılmadığını vurgulayan yetkililer, "Bu model, sadece belirli meslekler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirilecek" dedi.

Çalışanların beklentilerinin aksine, mesai saatlerinde bir kısalma olmayacağı için yeni düzenlemeden faydalanacak gruplar sınırlı olacak. Esnek çalışma modelinin, bireysel tercihlere göre uygulanacak şekilde düzenlenmesi hedefleniyor.