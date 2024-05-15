Esnek ve uzaktan çalışma devreye alınacak! İşte kamu çalışma sisteminde beklenen 6 formül

15 May 2024 09:38 - Güncelleme : 15 May 2024 09:44

Kamuda tasarruf için hükümetin aldığı bir dizi tedbir geçtiğimiz günlerde tek tek açıklandı. Araç sayısının azaltılmasından yeni personel alımına kadar her şey değişiyor. Kamu kurumlarına yeni memur alımı ise emekli olan personel sayısına göre yapılacak. Kamuda çalışanlar için yeni çalışma modelleri de devreye girecek. Özellikle esnek ve uzaktan çalışma üzerinde de duruluyor. Masada 6 formül bulunuyor. Üzerinde çalışılan esnek çalışma yönetmeliği taslağına göre kamuda "esnek çalışma", "değişken zamanlı çalışma", "yoğunlaştırılmış çalışma", "uzaktan çalışma", "kısmi zamanlı çalışma" ve "akademik eğitim amaçlı çalışma" şeklinde olmak üzere yeni formüller ele alınıyor.

Esnek çalışmanın bazı kamu kurumlarında uygulanması da hazırlanan taslak çalışmada yer alıyor. Milliyet’ e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram çalışma sistemindeki değişikliklerle ilgili uygulanacak kurumlarla ilgili tahminlerde bulundu. Kritik bakanlıklarda bu uygulamanın mümkün olmadığını dikkat çeken Bayram, “Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarruf paketi açıklandı. Bu paket kapsamında hükümet bazı önlemler açıkladı. İlk etapta emekli olacak personel kadar yeni personel alınması noktasında adım atıldı. Ben bunun tüm kamu birimlerinde uygulanacağını düşünmüyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kritik bakanlıklarda bu dikkate alınmayacaktır. Öğretmen ataması noktasında, fahiş fiyatla mücadele kapsamında, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında artan bir iş yükü var.” dedi.

KURUMLARDA PERSONEL ALIMLARI DURDURULACAK MI?

Muhammed Bayram, kritik bakanlıklarda personel alımlarının durdurulmayacağını belirterek, “Burada öğretmen atamalarında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi müfettişi alımlarının, Ticaret Bakanlığı’ndaki denetim elemanı ve müfettiş alımlarının azalmayacağını düşünmüyorum. Diğer kamu kurumlarında emekli olan kadar bir personel alımı olabilir.” diye konuştu.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALAN MEMURA SINIRLAMA

Bayram, kamuda yaptığı işin dışında yönetim kurulu gibi görevlerde de bulunan personel için bazı adımların da atılacağını dikkat çekerek maaşta üst sınır uygulamasının devreye alınacağını söyledi. Bayram, üst sınırı belirlenen maaşı aşan kısmın devlete gelir olarak kaydedileceğini dikkat çekerek “Kamuda birden fazla maaşa bir sınırlama getirileceği açıklandı. Bu noktada eğer bir kişi gerçekten devlet memuru olarak kendini yetiştirdiyse, bu kişi birden fazla yerde yönetim kurulu üyesi olabilir. Fahiş bir maaş alınıyorsa buna üst sınır getirilecek. O üst sınırı aşan kısım doğrudan devlete gelir olarak kaydedilecektir.” dedi.

KAMUDA YENİ KURUM KURULMASI ÖNLENECEK Mİ?

Bayram kamuda yeni kurum kurulmasının önlenmesi durumunun söz konusu olamayacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Eğer gerekiyorsa yeni kurumlar kurulabilir. Mükerrer yapılanmalar ve bürokrasinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte bunun hem tasarrufa hem verimliliğe etkisi olacaktır.”

ESNEK VE UZAKTAN ÇALIŞMADAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Ekonomist Bayram, uygulamaya geçecek kurumlar ile ilgili öngörüde bulundu. Bayram, “Özellikle İstanbul’da trafikte ciddi bir azalma söz konusu. Bu zaten özel sektörde uygulanıyor. Bu bütün bakanlıklarda uygulanabilir. Özellikle internet tabanlı uygulamalar kullanan bakanlıklarda uygulanabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda müfettiş ve gelir uzmanlarının internet tabanlı uygulamalar kullandığını biliyoruz. Bu gibi yapılacak işlerin belli olduğu kamu kurumlarında esnek çalışma modelleri getirilebilir. Bu sayede hem verimlilik artar hem de çalışanın motivasyonu artabilir Büyükşehirlerde kişiler kendilerine ve ailelerine yeterli zaman ayıramıyor. Özellikle yolun çok uzun sürdüğü büyükşehirlerde kişilerin uzaktan çalışma modeline geçmesi verimliliği artıracaktır.” dedi.

ÜZERİNDE ÇALIŞILAN FARKLI MODELLER VAR

Hazırlanan taslağa birden fazla çalışma modeli üzerinde duruluyor. Bu modellerden esnek çalışma, değişken zamanlı çalışma, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modelleri söz konusu. Ya bir günün tatil edilmesi ya da uzaktan çalışma yöntemi ile esnek çalışma modeli mümkün. Bunun kamuda başlaması daha etkin olacaktır diye düşünüyorum.”