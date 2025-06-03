Et ve Süt Kurumu, kıyma fiyatlarına zam yaptı. Yaklaşık üç hafta önceki artışın ardından, ESK mağazalarında kıymanın kilosu 320 liradan 335 liraya çıktı.
Vatandaşın uygun fiyatla ete ulaşmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Et ve Süt Kurumu (ESK), kıyma fiyatlarında artışa gitti. Kurumun kendi mağazalarında ve iş birliği yaptığı marketlerde kıyma fiyatları güncellendi.
ESK’nın doğrudan satış yaptığı mağazalarda kıymanın kilogram fiyatı 320 liradan 335 liraya yükseldi. Böylece kıyma fiyatı 15 lira zamlanmış oldu. Bu artışla birlikte ESK fiyatları hâlâ piyasa fiyatlarının altında seyretmeye devam ediyor.
ESK’nın ucuz et sağladığı Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketlerde de fiyatlar yükseldi. Bu marketlerde kıymanın kilogram fiyatı 410 liradan 430 liraya çıktı. Söz konusu artış, market raflarına da yansıdı.
Et ve Süt Kurumu kaynakları, fiyat güncellemesinin üç hafta önce yapıldığı bilgisiniDÜNYAgazetesiyle paylaştı. Fiyat güncellemesine ilişkin bilgi veren Et ve Süt Kurumu kaynakları, “Fiyatlarımız hâlâ piyasanın altında. Hem üreticiyi hem tüketiciyi gözetmek zorundayız,” açıklamasında bulundu.