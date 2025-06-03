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 | İrem Çınar

Et ve Süt Kurumu kıyma fiyatlarına zam yaptı

Et ve Süt Kurumu, kıyma fiyatlarına zam yaptı. Yaklaşık üç hafta önceki artışın ardından, ESK mağazalarında kıymanın kilosu 320 liradan 335 liraya çıktı.

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 11:57

Vatandaşın uygun fiyatla ete ulaşmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Et ve Süt Kurumu (ESK), kıyma fiyatlarında artışa gitti. Kurumun kendi mağazalarında ve iş birliği yaptığı marketlerde kıyma fiyatları güncellendi.

Et ve Süt Kurumu kıyma fiyatlarına zam yaptı

ESK MAĞAZALARINDA KIYMA 335 TL OLDU

ESK’nın doğrudan satış yaptığı mağazalarda kıymanın kilogram fiyatı 320 liradan 335 liraya yükseldi. Böylece kıyma fiyatı 15 lira zamlanmış oldu. Bu artışla birlikte ESK fiyatları hâlâ piyasa fiyatlarının altında seyretmeye devam ediyor.

Et ve Süt Kurumu kıyma fiyatlarına zam yaptı

PERDER ÜYESİ MARKETLERDE DE ARTIŞ

ESK’nın ucuz et sağladığı Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketlerde de fiyatlar yükseldi. Bu marketlerde kıymanın kilogram fiyatı 410 liradan 430 liraya çıktı. Söz konusu artış, market raflarına da yansıdı.

"ÜRETİCİYİ DE TÜKETİCİYİ DE DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"

Et ve Süt Kurumu kaynakları, fiyat güncellemesinin üç hafta önce yapıldığı bilgisiniDÜNYAgazetesiyle paylaştı. Fiyat güncellemesine ilişkin bilgi veren Et ve Süt Kurumu kaynakları, “Fiyatlarımız hâlâ piyasanın altında. Hem üreticiyi hem tüketiciyi gözetmek zorundayız,” açıklamasında bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Et ve süt kurumunda kıyma kaç lira?
ESK’nın doğrudan satış yaptığı mağazalarda kıymanın kilogram fiyatı 320 liradan 335 liraya yükseldi.
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#Ekonomi
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