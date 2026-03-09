Ethereum kurucuları dev satış dalgası başlattı

Wilcke, Ethereum’daki aktif geliştirici rolünden 2019 yılında ayrılmıştı. O tarihten sonra ağırlığını kendi oyun şirketine veren kurucu isim, kendisine tahsis edilen ETH varlıklarını zaman zaman nakde çevirmesiyle de biliniyor.

Son transferin ardından Wilcke’nin cüzdanında yaklaşık 31,66 milyon dolar değerinde 16.037 ETH kaldığı ifade ediliyor. Analistlere göre Wilcke’nin son yıllarda borsalara aktardığı toplam ETH miktarı 500 milyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu nedenle son hamlenin piyasada çok büyük bir sürpriz olarak görülmediği de söyleniyor.