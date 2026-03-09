Ethereum kurucuları dev satış dalgası başlattı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ethereum’un kurucu isimlerinden Jeffrey Wilcke, yaklaşık 158 milyon dolarlık ETH’yi borsaya aktardı. Vitalik Buterin’in de daha önce duyurduğu satış planı kapsamında varlık azaltmaya devam ettiği görülüyor.
Kripto para piyasasının ikinci büyük varlığı olan Ethereum (ETH), fiyat olarak kritik kabul edilen 2.000 dolar seviyesinin hemen altında tutunmaya çalışıyor. Tam da bu dönemde projeyi kuran isimlerden gelen satış hamleleri piyasada dikkat çekmeye başladı.
Blockchain analiz platformu Onchain Lens’in paylaştığı veriler, Ethereum’un kurucu ortaklarından Jeffrey Wilcke’nin oldukça büyük bir transfer gerçekleştirdiğini ortaya koydu.
Verilere göre Wilcke, son 24 saat içinde yaklaşık 158,31 milyon dolar değerindeki 79.859 ETH’yi Kraken borsasına gönderdi. Bu tür büyük transferler kripto piyasasında genellikle yakından izleniyor; çünkü çoğu zaman satış hazırlığı olarak yorumlanıyor.
Wilcke, Ethereum’daki aktif geliştirici rolünden 2019 yılında ayrılmıştı. O tarihten sonra ağırlığını kendi oyun şirketine veren kurucu isim, kendisine tahsis edilen ETH varlıklarını zaman zaman nakde çevirmesiyle de biliniyor.
Son transferin ardından Wilcke’nin cüzdanında yaklaşık 31,66 milyon dolar değerinde 16.037 ETH kaldığı ifade ediliyor. Analistlere göre Wilcke’nin son yıllarda borsalara aktardığı toplam ETH miktarı 500 milyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu nedenle son hamlenin piyasada çok büyük bir sürpriz olarak görülmediği de söyleniyor.
Öte yandan varlıklarını azaltan tek kurucu Wilcke değil. Ethereum’un en bilinen yüzü olan Vitalik Buterin de 2026’nın ilk aylarında benzer bir strateji izliyor.
Buterin, Ocak 2026’da yaptığı açıklamada Ethereum Vakfı’nın operasyonel giderlerini karşılamak ve “tasarruf dönemi” olarak adlandırdığı finansman planını desteklemek amacıyla bir satış programı başlatacağını duyurmuştu. Bu plan kapsamında Buterin’in 16.384 ETH satışı gerçekleştireceği açıklanmıştı. Zincir üstü verilere bakıldığında ise Şubat sonu ve Mart başı itibarıyla 19.300’den fazla ETH’nin, yani yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki varlığın satıldığı görülüyor.