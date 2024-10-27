Ethereum'u tahtından etmeye hazır 5 altcoin! İşte ETH'nin katilleri

27 Ekim 2024 17:19 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 17:20

Ethereum, bitcoinden sonra uzun zamandır kripto para dünyasında ikinci dev konumundaydı. Şimdi, beş yükselen yıldız onun konumuna meydan okuyor. Kripto paralar arasında ikinci sıraya hangisi oturacak?

Bugünlerde beş kripto para​ protokolü Ethereum​'u yakından izliyor. Ethereum'u tahtından etmeye hazır 5 altcoin​ sıralandı. İşte Ethereum'u geçebilme potansiyeli taşıyan kripto para birimleri.

ETH'Yİ TAHTINDAN İNDİRECEK ALTCOİNLER

Giderek büyüyen kripto para varlık sınıfı yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Özellikle Amerikan seçiminin ardından kripto dünyasında yükseliş bekleniyor. Blok zinciri teknolojisi evrensel bir şekilde kabul görmüş olsa da, hızlı ve en verimli protokoller arasında Ethereum (ETH) bir lider olarak gösteriliyor.

Ethereum en büyük ikinci kripto para. Şimdi, beş yükselen yıldız onun konumuna meydan okuyor. Bazı piyasa katılımcıları bu isimleri Ethereum Katilleri olarak adlandırdı. İşte o altcoinler;

CYBRO NEOBANK

CYBRO, özel token ön satışı hızla 3 milyon doların üzerine çıkarken kripto balinalarının dikkatini çekiyor. Bu son teknoloji NeoBank, yatırımcılara her türlü piyasa koşulunda kazançlarını en üst düzeye çıkarmak için eşsiz fırsatlar sunuyor. Uzmanlar, CYBRO token'larının her biri yalnızca 0,03$'lık ön satış fiyatıyla %1200'lük potansiyel bir ROI öngördü. CYBRO, CYBRO uygulamasındaki DeFi Kasalarına yatırım yaparak kazanılabilen haftalık 1 milyona kadar Puan dağıtıyor. Toplam token'ların yalnızca %21'i ön satışta mevcut ve yaklaşık 80 milyonu satıldı.

SOLANA

Solana, ölçeklenebilirliğe odaklanan, Ethereum ve Cardano gibi platformların yanı sıra merkezi olmayan uygulamalar için bir temel sağlayan bir blok zinciri platformu. Daha hızlı işlemlere vurgu yapar ve birden fazla programlama dilinde geliştirmeyi destekliyor. Solana'nın yerel kripto para birimi olan SOL, ekosisteminin merkezinde yer alıyor. İşlemleri kolaylaştırır, özel programlar çalıştırır ve ağı destekleyenleri ödüllendirir. SOL coin, Solana ekosisteminin işleyişini güçlendirerek, katılımcıları ödüllendirerek ve kullanıcılara platformdaki bir dizi projeye erişim sağlayarak değer taşıyor. Diğer bazı platformların aksine Solana, ölçeklenebilirlik için parçalama veya ikinci katman çözümlerine güvenmez ve yüksek aktiviteli ürün ve hizmetleri barındırabilen yüksek kapasiteli ağıyla geliştiricileri ve yatırımcıları çekmeyi hedefliyor.

TRON (TRX)

TRON (TRX), içerik oluşturucuları sorumlu kılan bir blok zinciri platformu. YouTube veya Facebook gibi aracıları ortadan kaldırarak doğrudan hedef kitleleriyle bağlantı kurarak daha fazla kazanmalarına yardımcı oluyor. TRON, akıllı sözleşmeleri ve merkezi olmayan uygulamaları destekler, böylece geliştiriciler ağ üzerinde kendi projelerini oluşturabilir. Platform, kullanıcıların tüm işlemleri takip edebileceği genel bir muhasebe defteriyle Bitcoin'inkine benzer bir işlem modeli kullanıyor. TRON, merkezi olmayan bir internet oluşturacak herkesin işlem ücretleri konusunda endişelenmeden özgürce içerik paylaşmasına olanak tanıyor.

POLKADOT (DOT)

Polkadot, Ethereum ve Bitcoin gibi farklı blok zincirleri arasında güvenli iletişim sağlayan merkezi olmayan bir protokol ve kripto para birimi. Aracılar olmadan değer ve verinin paylaşılmasına izin vererek daha fazla birbirine bağlı blok zinciri ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Polkadot, parachain'leri kullanarak hızı ve ölçeklenebilirliği artırıyor ve Bitcoin ve Ethereum'dan daha fazla işlem gerçekleştiriyor. DOT token'ı, ağ içinde yönetim ve stake etme için kullanılır ve sahiplerinin geliştirilmesine ve işlem doğrulamasına katılmasına olanak tanıyor. Ethereum'un ortak yaratıcısı Gavin Wood tarafından geliştirilen ve Web3 Foundation tarafından sürdürülen Polkadot, daha verimli ve bağlantılı blok zincirleri için potansiyel sunuyor.

BNB

BNB, Haziran 2017'de ERC-20 token'ı olarak tanıtılan Binance'in yerel kripto para birimidir. Hem Binance Chain hem de Binance Smart Chain'de çalışır ve ücret ödemelerini, token oluşturmayı ve varlık transferlerini mümkün kılıyor. BNB, kullanıcıların staking yaparak ödüller kazanmasını sağlayan Proof-of-Staked Authority konsensüsü aracılığıyla akıllı sözleşmeleri destekliyor. Blockchain işlemlerinin ötesinde, BNB Binance.com'da ücret indirimleri sunar ve çeşitli üçüncü taraf hizmetleri tarafından kabul ediliyor. BNB'nin toplam arzı, değerini artırabilecek 200 milyon token'dan düşürülmesini amaçlayan üç aylık yakmalarla azalır. BNB, kullanıcıların staking ve indirimler yoluyla faydalanma fırsatlarıyla birden fazla platformda kullanışlılığı birleştirir.

ETHEREUM KATİLLERİ EŞSİZ FIRSATLAR SUNUYOR

Uzmanlara göre sonuç olarak, Solana (SOL), TRON (TRX), Polkadot (DOT) ve Binance Coin (BNB) umut vadetse de, kısa vadeli potansiyelleri sınırlı olabilir.

Mevcut boğa koşusunda gelecek vaat eden kripto paralar ethereumu yakından izliyor.