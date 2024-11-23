Euro 2022'den bu yana en düşük seviyede! Güçlü dolar mı, zayıf euro mu?

23 Kasım 2024 12:43 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 12:58

Euro fiyatı 2022'nin sonundan, yani yaklaşık iki sene öncesinden beri ciddi oranda değer kaybetti. Dolar euro paritesi 1,05 seviyesinin altına geriledi. ABD dolarının geçici olarak güçlenmesinin sebebi Donald Trump'ın son başkanlık seçimlerindeki zaferinin etkisi olarak gösterilirken benzer bir durum, Trump'ın ilk kez başkan seçildiği 2016 yılında da yaşanmıştı.

Euro/Dolar paritesi en düşük seviyede ilerliyor. Euro​, dolar​ karşısında adeta eridi. Doların diğer küresel para birimlerine karşı değerinin dalgalanmasını ölçen Dolar Endeksi​ ise oldukça yüksek seviyede hareket ediyor. Dolar Endeksi'ndeki dalgalanmanın, euronun dolara karşı değer kaybetmesinden mi, euronun güçlenmesinden mi, yoksa düşüşten mi kaynaklandığı merak ediliyor.

EURO HIZLA DEĞER KAYBEDİYOR

UBS, yatırımcıların ABD'de imalatı canlandırmayı hedefleyen vergi kesintileri ve tarifelere ilişkin beklentilerinin kısa vadede USD'yi desteklediğini, ancak orta vadede doların gerilemesini beklediklerini söylese de dolar fiyatı oldukça yüksek seyrediyor.

Euro ise ABD doları​ karşısında 1,03324 ile 1 Aralık 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

UBS'nin ABD doları hakkındaki notunda 2025'te 1,05 - 1,12 EUR/USD aralığının beklendiği ifade edildi. Ancak 1,05'in altındaki düşüşleri de göz ardı etmediler. 2025 sonundaki tahmin ise 1,12 oldu.

DOLAR DİĞER PARA BİRİMLERİNİ SOLLADI

ABD doları, diğer para birimleri karşısında güç kazanmaya devam ediyor. Dolar İsviçre frangına karşı da değer kazandı. İsviçre Frangı karşısında ise avro, son günlerdeki düşüşünün ardından bugün hafif yükselişte. 2024 yılı boyunca Euro, mayıs ayına kadar frank karşısında değer kazandı, ardından değer kaybederek fiilen yıl başındaki seviyelere geri döndü.

Dolar İsviçre frangına karşı ekim ayı sonunda yaklaşık 0,86 CHF seviyesinden şu anda 0,89'a yükseldi, ancak 2024 yılı boyunca euroya benzer bir eğilim gösterdi. Nisan ayına kadar arttı, sonra düştü, ancak eurodan farklı olarak son iki ayda önemli ölçüde değer kazandı.

EURO ALTINA KARŞI DA YENİLDİ

Son haftalarda avronun altına karşı değer kaybetmesinin temel nedeni avronun zayıflamasından ziyade doların güçlenmesi olarak gösterildi.

EURO DÜŞÜŞÜNDE TRUMP ETKİSİ

ABD dolarının geçici olarak güçlenmesinin sebebi Donald Trump'ın son başkanlık seçimlerindeki zaferi olarak nitelendirildi. Benzer bir durum, Trump'ın ilk kez başkan seçildiği 2016 yılında da yaşanmıştı.

Dolar Endeksi, seçim öncesi yaklaşık 98 puana kadar tırmandıktan sonra, Trump'ın zaferiyle birlikte kasım ayının ikinci yarısında önce 101 puana, ardından aralık ayının ikinci yarısında tekrar 103 puana kadar yükseldi. Ancak daha sonra 2017 Ocak ayının başından itibaren uzun bir düşüş başladı ve bir yıldan biraz fazla bir sürede 90 puanın altına geriledi.

Bu yıl Dolar Endeksi, nisan ayında 106 puana kadar yükseldi, ardından düşüşe geçti ve eylül ayının ikinci yarısında 100 puana kadar çıktı. Ancak seçimler yaklaştıkça önce 104 puana, ardından Trump'ın zaferiyle 105 puanın üzerine çıktı. 2016'da olduğu gibi sonrasında tekrar yükselişe geçti, yaklaşık on gün önce 106 puanı aştı, ardından da 107 puanı geçti. Bir ara ise 108 puana kadar çıktı ama sonra düştü.

EURO/DOLAR DÖVİZ KURUNA İLİŞKİN TAHMİNLER

EUR/USD paritesinin düşmesi doların güçlenmesinin nedeni olarak gösteriliyor. Analistler biraz düşüş olsa da, Aralık ayında yıllık zirvelerin güncellenmesinin de mümkün olduğunu ifade ediyor. Yine aynı uzman görüşlerine göre Aralık ve Ocak ayları arasında düşüş başlayabilir ve bu durum birkaç ay, hatta bir yıl sürebilir.

Dolayısıyla bir yandan avronun yıl sonuna kadar dolar karşısında biraz daha değer kaybetmesi, belki de pariteye yaklaşması mümkün olsa da, önümüzdeki 12 ayda trendin tersine dönmesi ve avronun dolar karşısında yeniden güçlenmesi olası görünüyor.