Euro Bölgesi ekonomisi iyileşiyor! PMI olumlu geldi, sterlin dolara karşı zirveye çıktı

22 Ağustos 2024 16:11 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 16:14

Euro Bölgesi'nde imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ağustosta şirketlerin fiyatlarını artırmasına rağmen yüksek geldi. Euro bölgesi bileşik satın alma yöneticileri endeksi öncü verisi ağustosta 51,2 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

EURO BÖLGESİ EKONOMİSİNDE OLUMLU GELİŞME

Avro Bölgesi'nde şirketlerin fiyatlarını artırmasına rağmen Ağustos ayında işletme faaliyetlerinin şaşırtıcı bir şekilde güçlendiği görüldü.

Bu durum, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl iki faiz indirimi daha yapacağı yönündeki beklentileri zayıflattı. Ancak bu yükselişin geçici olabileceğine dair işaretler var.

Olimpiyat Oyunları nedeniyle Fransız hizmet faaliyetlerinde görülen keskin artış, okumaları olumlu etkiledi.

Almanya'da ticari faaliyetler üst üste ikinci ayda daraldı ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

PMI VERİLERİ POUNDU EURO KARŞISINDA YÜKSELTTİ

Faaliyetteki toparlanma, 20 ülkelik para birliğindeki firmaların fiyatları daha hızlı bir oranda artırmasına rağmen gerçekleşti

İngiliz iş faaliyeti verilerinin 2024'ün ikinci yarısına girerken istikrarlı bir büyüme ivmesi göstermesinin ardından sterlin, dolara karşı Perşembe günü 13 aylık yeni bir zirveye çıktı ve euro karşısında da güçlendi.

Pound %0,3 artışla 1,3129 dolara kadar çıktı ve bu Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Sterlin bir yıllık zirveye yaklaşırken hisse senetleri yükseldi.

Deutsche Bank İngiltere Baş Ekonomisti Sanjay Raja, "Genel olarak, bugün açıklanan Ağustos ayı öncü PMI'ları sağlam büyümeye işaret ediyor" dedi ve verilerde İngiliz işgücü piyasasında herhangi bir büyük çatlak olmadığını belirtti.