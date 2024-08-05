Euro bölgesi ekonomisi temmuzda salyangoz hızında büyüyor! İş büyümesi durma noktasında

05 Ağustos 2024 15:47 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:53

Avro bölgesinin ekonomisi Temmuz ayında salyangoz hızında büyüyor. Sektörel olarak hizmetler yılın başlarında olduğu gibi hızlanmadı. Endüstriyel durgunluk ise hız kesmeden devam ediyor. Satınalma Yöneticileri Endeksi, Haziran ayındaki 50,9'dan Temmuz ayında 50,2'ye geriledi. Büyüme ile daralmayı ayıran 50 sınırını zar zor aştı ancak ön tahmin olan 50,1'in biraz üzerinde gerçekleşti ve beşinci ayını da pozitif bölgede geçirdi.

EURO BÖLGESİ EKONOMİSİ TEMMUZDA DURAKLADI

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Büyüme ile daralmayı ayıran 50 sınırını zar zor aştı ancak ön tahmin olan 50,1'in biraz üzerinde gerçekleşti.

Satınalma Yöneticileri Endeksi, Haziran ayındaki 50,9'dan Temmuz ayında 50,2'ye düştü.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan imalat PMI'sı, fabrika faaliyetinin geniş tabanlı bir durgunluk ortasında daralmaya devam ettiğini ve üretimin bu yıl en hızlı düşüşünü yaşadığını gösterdi. Ve yakın bir zamanda bir geri dönüş olmayacağını öne sürerek, bölge genelindeki genel talep ikinci ay düşüş gösterdi.

Bileşik yeni iş endeksi 49,4'ten 49'a düştü.

Düşüş, firmaların Temmuz ayında Haziran ayına göre daha yavaş bir tempoda fiyat artırmasına rağmen gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası tarafından yakından izlenen hizmet enflasyonu ılımlılaştı ve sektörün çıktı fiyatları endeksi 53,5'ten 52,9'a düştü.