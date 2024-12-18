Euro bölgesi enflasyon oranı kasım ayında yükseldi

18 Aralık 2024 17:13 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:19

Euro bölgesi yıllık enflasyon oranı Kasım 2024'te Ekim ayındaki yüzde 2,0'den yüzde 2,2'ye yükseldi. Bir yıl önce bu oran yüzde 2,4 idi.

Avro Bölgesi enflasyonu yükseliyor. Bölgede yıllık enflasyon​ yüzde 2,2'ye kadar çıktı. Veriler Avrupa Birliği'nin istatistik ofisi olan Eurostat​ tarafından yayınlandı.

EURO BÖLGESİ ENFLASYONU YÜKSELİŞTE

Avro bölgesinin yıllık enflasyon oranı, Ekim ayındaki %2,0'dan Kasım 2024'te %2,2'ye yükseldi. Bir yıl önce %2,4'tü.

AB yıllık enflasyonu Kasım 2024'te Ekim ayındaki %2,3'ten %2,5'e yükseldi. Bir yıl önce oran %3,1'di.

En düşük yıllık oranlar İrlanda'da (yüzde 0,5), Litvanya ve Lüksemburg'da (her ikisi için de yüzde 1,1) kaydedildi.

En yüksek yıllık oranlar Romanya​'da (yüzde 5,4), Belçika​'da (yüzde 4,8) ve Hırvatistan'da (yüzde 4,0) kaydedildi.

Ekim 2024 ile karşılaştırıldığında, yıllık enflasyon dört üye ülkede azaldı, üçünde sabit kaldı ve 20'sinde arttı. İtalya'da artış yüzde 1,5'e çıktı.

Kasım 2024'te, avro bölgesi yıllık enflasyon oranına en önemli katkı hizmetlerden (+1,74 pp) geldi, bunu gıda, alkol ve tütün (+0,53 pp), enerji dışı endüstriyel mallar (+0,17 pp) ve enerji (-0,19 pp) izledi.