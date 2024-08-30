Euro Bölgesi enflasyonu 3 yılın en düşük seviyesinde: ECB'nin faiz indirimi mi geliyor?

30 Ağustos 2024 15:58 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 16:12

Avro Bölgesi'nde enflasyon Ağustos ayında üç yılın en düşük seviyesi olan yüzde 2,2'ye sert bir düşüşle gerilerken, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz oranlarını düşüreceği beklentileri güçlendi. Cuma günü açıklanan ön veriler, Reuters anketinin yüzde 2,2'lik tahminiyle aynı seviyede kalırken, geçen ayki yüzde 2,6'lık oranın altında kaldı. Ağustos ayındaki enflasyondaki düşüş esas olarak enerji enflasyonunun düşmesinden kaynaklandı, çekirdek enflasyon hala inatla yüksek.

Enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine yaklaşmasıyla birlikte piyasalar, ECB'nin 12 Eylül'deki toplantısında faiz oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,5'e çekmesini bekliyor.

EURO BÖLGESİ ENFLASYONU GERİLEDİ

Avro Bölgesi yıllık enflasyonu ağustos 2024'te yüzde 2,2'ye düştü. ECB Haziran ayında faiz oranlarını çeyrek puan düşürdü, İngiltere Merkez Bankası da bu ay aynısını yaptı. Takas piyasalarındaki yatırımcılar bu yıl Avro Bölgesi'nde iki veya üç çeyrek puanlık faiz indirimi daha fiyatlıyor.

Oran temmuz ayında kaydedilen yüzde 2,6'lık artıştan önemli bir gevşemeye işaret etti.

Aylık bazda, genel endeks Temmuz ayındaki durgun bir okumanın ardından yüzde 0,2 oranında yükseldi.

Yıllık enflasyondaki düşüşte enerji fiyatlarındaki yüzde 3'lük sert düşüş ve baz etkisinin olumlu etkisi büyük rol oynadı.

Enerji ve gıda gibi oynak bileşenler hariç tutulduğunda, çekirdek enflasyon yıllık yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e hafifçe gerileyerek Nisan 2024'ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

OLİMPİYAT ETKİSİ HİSSEDİLDİ

Bazı ekonomistler, Olimpiyatların konaklama ve ulaşım fiyatlarını artırması nedeniyle yükselişi büyük ölçüde Fransa'daki faktörlere bağladı. Bu, politika yapıcıların Temmuz hizmet rakamını tek seferlik bir rakam olarak ele almasına yol açabilir.

ALMANYA'NIN DÜŞERKEN BELÇİKA'NINKİ YÜKSELDİ

Avro Bölgesi ülkeleri arasında Almanya, Ağustos ayında bölge genelindeki enflasyonun düşmesinde önemli rol oynadı.

Almanya'da tüketici fiyatlarının uyumlulaştırılmış endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 2,3'lük beklentilerin oldukça altına düşerek yüzde 2'ye geriledi.

Ağustos ayında aylık enflasyonu negatif olan diğer üye ülkeler arasında Litvanya (-%0,5), Finlandiya (-%0,5), Letonya (-%0,4), İtalya (-%0,1), Avusturya (-%0,1) ve Portekiz (-%0,1) yer aldı.

Belçika ay boyunca enflasyonist baskılarda belirgin bir artış gördü ve uyumlu enflasyon oranı Temmuz 2024'e kıyasla %1,6 arttı.

Fransa da Cuma günü enflasyonun yüzde 2,2'ye düştüğünü bildirdi; ancak bu rakam beklenenden yüksekti ve bazı ekonomistler bunu Paris Olimpiyatları nedeniyle oluşan fiyat baskılarına bağladı.

Cuma günkü rakamların yayınlanmasının ardından, fiyatlara ters yönde hareket eden ve Avro Bölgesi faiz oranı beklentilerini yansıtan Alman iki yıllık Bund'larının getirisi 0,01 puan düşerek %2,35 oldu. Euro gün içinde 1,1076 dolarda sabit kaldı.

Cuma günü yayınlanan ayrı rakamlar, Avro Bölgesi işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini, mevsimsel olarak düzeltilmiş işsizlik oranının Temmuz ayında bir önceki ayki yüzde 6,5'ten yüzde 6,4'e gerilediğini gösterdi.