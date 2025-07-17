Euro Bölgesi enflasyonu belli oldu

Haziran 2025'te Euro Bölgesi tüketici fiyat enflasyonu, Mayıs ayındaki sekiz aylık en düşük seviye olan yüzde 1,9'dan yükselerek yıllık bazda yüzde 2 olarak teyit edildi ve Avrupa Merkez Bankası'nın resmi hedefiyle uyumlu oldu.

Hizmet enflasyonu, Mayıs ayındaki üç yıllık en düşük seviye olan yüzde 3,2'den yükselerek yüzde 3,3'e yükselirken, enerji fiyatlarındaki düşüş yüzde 3,6'dan yüzde 2,6'ya geriledi. Buna karşılık, enerji dışı sanayi mallarında (yüzde 0,5 - yüzde 0,6) ve gıda, alkol ve tütünde (yüzde 3,1 - yüzde 3,2) enflasyon azaldı. Bu arada, enerji, gıda, alkol ve tütün fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon, Ocak 2022'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 2,3'te sabit kaldı.