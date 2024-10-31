Euro Bölgesi enflasyonu ekimde beklenenden fazla toparlandı

31 Ekim 2024 14:07 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:08

Avro Bölgesi'nin yıllık enflasyon oranı, Perşembe günü açıklanan resmi verilere göre, artan gıda maliyetleri nedeniyle Ekim ayında beklenenden fazla toparlandı. Ancak Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefiyle uyumlu kaldı.

AB'nin resmi veri ajansının verilerine göre, 20 ülkeyi kapsayan tek para birimi bölgesindeki yıllık tüketici fiyat artışları, Eylül ayındaki yüzde 1,7 seviyesinden Ekim ayında yüzde 2,0'ye yükseldi.

EURO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON​ BEKLENTİLERİ AŞTI

Eylül ayındaki faiz oranı, üç yıldan uzun bir süre sonra ilk kez ECB​'nin yüzde 2'lik hedefinin altına inmişti. FactSet ve Bloomberg anketine katılan analistler, enflasyonun Ekim ayında yüzde 1,9'a çıkacağını öngörerek beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti.

Ancak Eurostat'ın verilerine göre, enerji, gıda, alkol ve tütün fiyatlarındaki oynaklıkların dışında kalan ve banka için önemli bir gösterge olan çekirdek enflasyon​, ekim ayında yüzde 2,7 seviyesinde sabit kaldı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜKSEK ÇIKTI

Çekirdek enflasyon rakamı, Eylül ayındaki yüzde 2,7 seviyesinden bu ay yüzde 2,6'ya düşeceği tahmininde bulunan analistlerin beklentilerinden yüksek çıktı.

Gıda ve içecek fiyatlarındaki artış, eylül ayındaki yüzde 2,4'lük artışın çok üzerinde, ekim ayında yüzde 2,9'a ulaştı. Bu arada enerji fiyatları bir önceki aya göre yüzde 6,1 düşüşle yüzde 4,6 oranında daha yavaş bir oranda düştü.

ECB FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLADI

Ekim 2022'de yüzde 10,6'lık zirveye ulaşan enflasyonun ardından yavaşlayan ECB, Avrupa'nın durgun büyümesiyle başa çıkmaya odaklanarak bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başladı.

Çarşamba günü açıklanan resmi veriler, tek para birimi alanının bu yılın temmuz ve eylül ayları arasında yüzde 0,4 büyüdüğünü gösterdi. Bu, beklenenden yüksek bir rakam olsa da, aynı dönemde ABD ile karşılaştırıldığında yine de yetersiz kaldı.

ALMANYA'DA ENFLASYONUN KESKİN YÜKSELİŞİ

Avro Bölgesi'nde son aylarda hızlanan hizmet enflasyonu da ekim ayında yüzde 3,9'da sabit kaldı. Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon, gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle ekim ayında yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e yükseldi.

Fransa'da ise tüketici fiyat artışları Eylül ayındaki yüzde 1,4'ten bu ay yüzde 1,5'e yükseldi.

Eurostat'a göre Slovenya'da ekim ayında enflasyon oranı sıfır olarak kaydedildi.

Perşembe günü yayınlanan diğer Eurostat verilerine göre, tek para birimi alanındaki işsizlik oranı Eylül ayında yüzde 6,3 seviyesinde sabit kaldı.

ABD BÜYÜME VERİLERİ

ABD, Çarşamba günü üçüncü çeyrekte yüzde 0,7 oranında büyüme bildirdi.