Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon belli oldu

19 Kasım 2024 15:02 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 15:08

Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 2'ye çıktı. TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 oldu. Eurostat'ın verilere göre, ayrıca Avro Bölgesi, geçen yılın aynı ayındaki 9,8 milyar euroya (10,78 milyar dolar) kıyasla Eylül ayında 12,5 milyar euro (13,2 milyar dolar) dış ticaret fazlası kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ekim ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 2'ye çıktı. TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 oldu. Diğer yandan Euro bölgesi uluslararası mal ticareti fazlası 12,5 milyar euro oldu. Eylül 2024'te avro bölgesi fazlası Ağustos 2024'e kıyasla önemli ölçüde artarak 4,1 milyar avrodan 12,5 milyar avroya çıktı.

AVRO BÖLGESİ'NDE YILLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Ekim ayına ait Euro Bölgesi’nin nihai enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre, Eylül ayında yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 2’ye çıktı.

AB uyumlu verilere göre, ekimde enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5 ile Romanya, yüzde 4,5 ile Belçika ve Estonya, yüzde 4,2 ile Polonya oldu.

ÜRÜN İHRACATI ARTTI

Avro Bölgesi'nin ürün ihracatı, bir önceki birkaç ayda 237,8 milyar avroya (261,58 milyar ABD doları) ulaştı ve geçen yılın Eylül ayına göre %0,6 arttı; ithalat​ ise %0,6 düşüşle 225,3 milyar avro (237,40 milyar ABD doları) oldu.

2024'ün ilk dokuz ayından itibaren avro bölgesi, 2023'ün aynı döneminde 13,9 milyar avro (14,65 milyar ABD doları) fazlaya kıyasla 140,8 milyar avro (148,3 milyar ABD doları) fazla verdi.

Avro bölgesinin dünyanın geri kalanına yaptığı ürün ihracatı 2,14 trilyon avroya (2,25 trilyon ABD doları) yükselirken, ithalat 1,99 trilyon avroya (2,10 trilyon ABD doları) geriledi.

AB dengesi, Eylül 2024'te ticarette 9,6 milyar avro (10,12 milyar ABD doları) fazlalık ortaya koyarken, 2023'ün aynı ayında bu fazlalık 7,3 milyar avro (7,69 milyar ABD doları) olmuştu. AB'nin önceki birkaç ayda ürün ihracatı yıllık bazda %0,8 artarak 212,6 milyar avro (224,02 milyar ABD doları) olurken, ithalat %0,3 azalarak 203,1 milyar avro (214,01 milyar ABD doları) oldu.