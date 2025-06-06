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 | Bengü Sarıkuş

Euro Bölgesi ilk çeyrekte şaşırttı! Ekonomide yüzde 0,6’lık sıçrama

Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin 2025 yılı ilk çeyrek ekonomik verileri, beklentilerin üzerinde gerçekleşerek ekonomik toparlanma sinyalleri verdi. Avrupa Birliği genelinde ise GSYH, çeyreklik bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 1,6 arttı.

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Euro Bölgesi ilk çeyrekte şaşırttı! Ekonomide yüzde 0,6’lık sıçrama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 15:52

Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nde yılın birinci çeyreğine ilişkin istihdam ve GSYH öncü verilerini güncelledi. Buna göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,6 arttı. GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,5 artış gösterdi.

Euro Bölgesi ilk çeyrekte şaşırttı! Ekonomide yüzde 0,6’lık sıçrama

Piyasa beklentisi ve Eurostat'ın daha önce yayımladığı öncü veriler, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyrek bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,2 arttığı yönündeydi. Büyüme verilerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi ve öncü verilerin yukarı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

Euro Bölgesi ilk çeyrekte şaşırttı! Ekonomide yüzde 0,6’lık sıçrama

İLK ÇEYREKTE ARTIŞ GÖZLENDİ

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti. GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,4, Fransa'da 0,1, İtalya'da 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,6 arttı. GSYH, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da değişmedi, Fransa'da yüzde 0,6, İtalya'da 0,7 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

Euro Bölgesi ilk çeyrekte şaşırttı! Ekonomide yüzde 0,6’lık sıçrama

İSTİHDAM DEĞERLERİ DEĞİŞMEDİ

Euro Bölgesi'nde istihdam, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı. AB'de ise istihdam ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre değişmedi, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

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#Ekonomi
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